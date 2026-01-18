島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で１８日に指されているユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は、正午に昼食休憩に入った。

福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝、西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝ともに勝負飯は「慶祝・法要折詰め」。出雲大社のお膝元で大正１３年（１９２４年）に創業した老舗料亭「ゆたか亭」によるもの。錦糸卵が乗った別箱のばらずしに加え、折りにはうなぎのかば焼き、天ぷらなど豪華な食材が並んでいる。

昨年３月１６日に同じ出雲文化伝承館で指された第５１期同棋戦では、福間女流名人が「慶祝・法要折詰め」、西山女流三冠（当時）が「うな重（並）」の肝吸い付き（ともに「ゆかた亭」）を味わった。実は本来、福間がうな重で西山が折詰めだったが、関係者のミスで逆に配膳されてしまった。それでも両対局者は問題にせず完食し、懐の深さを示していた。

昼食休憩時までに３１手を費やした。福間が１５手目で▲６八玉としたところ、西山は△２四角で初王手をかけた。さらに▲５八玉、△５七角成と大きく展開。続いて▲５四歩とぶつけ、△１二飛、▲５八飛として交換を迫ったが、△２四馬として引き揚げた。戦型は角交換型振り飛車となっている。対局は午後１時に再開される。