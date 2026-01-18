箱根の某食事処にて

静かな週末に自宅のデスクで執筆することの多い本コラムだが、珍しく、外でPCに向かっている。ここは箱根の某食事処。隣では年配の女性たちが孫の話で盛り上がっていて、温かいきのこ蕎麦は美味しく頂いたあとだ。

【画像】年末年始を共に過ごした奇跡のエンジンスポーツカー、アルピーヌA110！ 全83枚

視線の先には……ブランイリゼMと呼ばれるホワイトの『アルピーヌA110』がいる。



ブランイリゼMと呼ばれるホワイトの『アルピーヌA110』。 平井大介

箱根の麓である静岡県東部に移住して1年半以上が過ぎた。週末箱根に走りにいくような生活こそ送っていないものの、たまにこうして試乗と撮影を兼ねて国道1号線を登ってくることはある。グーグルマップによれば、ここから自宅までは33分だ。

登り道がいかに楽しいかで、その印象はガラリと変わる。昨年乗った中で断トツの一番はホンダ・プレリュードで、当コラムでは、おかげで段々カッコよく見えてきたというデザイナーさんに大変失礼な話も書いてしまった。

A110が楽しいのは乗る前からわかっていて、しかも元々カッコいいと思ってはいたのだが、この年末年始で、その想いはさらに強くなった。

そう、当コラム#58でレポートした、昨年秋に車山高原で開催された『アルピーヌA110フルラインナップ試乗会』に参加した際、そのあまりの楽しさに勢いで「年末年始、お貸出し頂けませんか？」と広報さんに懇願。クリスマスから約2週間、A110と共に過ごすことになったからだ。

路面との距離が物理的にも精神的にも近い

いよいよ貸し出し当日。直前まで車両重量の重いEVに乗っていたこともあり、動き始めて最初に思ったのは、「軽い！」であった。実際、声にも出していたと思う。

身のこなしがいかにも軽く、着座位置が低いため、路面との距離が物理的にも精神的にも近く、気持ちまで段々と軽くなってくる。



動き始めて最初に思ったのは、「軽い！」であった。 平井大介

シートはリクライニングしないし、もちろんシートヒーターはなく、エアコンの温度をしっかりと上げておかないとこの時期は途端に体が冷えるが、それと反比例するかのように、A110に乗っていると心の温度がどんどん上がっていくのがわかる。

252psの2L直列4気筒ターボは平均的スペックではあるものの、車両重量は1120kgしかないからパワー不足を感じることはない。ターボの恩恵もあり、どの速度域でもトルクがしっかりあり、『前に出て欲しい時に、出て欲しい分だけ前に出てくれる感覚』は、ますますクルマとの距離を縮めてくれる。そしてその先に生まれるのは信頼関係だ。

ワインディングを走っていても同様で、ヒラリヒラリとフットワークよく走ってくれる。今どきは電子デバイスを駆使して重いクルマをそう感じさせない技術もかなり進んでいるが、A110はクルマの設計、レイアウトのよさで素直に気持ちよく曲がってくれる印象で、「ミドシップって楽しい！ A110って楽しい！」と心から思わせてくれる。

ドライビングポジションも良好で、細かい点ではフットレストの角度が適度に起きているのが気に入っている。そこに左足を置いた瞬間、A110との一体感が高まるように思えるからだ。

しばし見惚れてしまう

今回は年末年始ということで、個人的な買い物にも付き合ってもらったのだが、そこで改めて思ったのがスタイリングのよさと、ボディカラーの絶妙さだった。

周囲は国産ミニバン、SUV、軽自動車ばかりで、その中に並ぶと、造形のよさが際立って見える。比較の相手が……という突っ込みもありつつ、ヘッドライト、ホイール、テールランプなど、ディテールのひとつひとつが美しく、スーパーカーのような派手さもなくジェントル。ボディサイズがコンパクトで控えめなのもいい。



フットレストに左足を置いた瞬間、A110との一体感が高まるように思える。 平井大介

また、ボディカラーは単なる白ではなくM＝メタリックが入っているため、光の当たり方によって見え方が変わってくる。駐車場に戻って夕陽を浴びる姿を見た時は、しばし見惚れてしまったほど。

そもそもアルピーヌA110はケータハムとの協業で話がスタートしたが、破談になったことで単独での開発となり、何とか販売に漕ぎつけたものの、モデルライフを終えようとすると、今度は電動化の波がやってきてしまった。その結果、純粋なエンジンスポーツカーは、一代限りとなってしまったのだ。

EVになる次世代A110は、それはそれで楽しいモデルにはなると思う。個人的には期待感も抱いている。しかし、現行A110とは違う世界のクルマになることは確実だ。

2019年、アルピーヌの聖地ディエップを訪問

初めてアルピーヌのムック編集を担当した2019年に、アルピーヌの聖地、ディエップを訪れたことがある。

北フランスの海岸沿いにある小さな町ではあるが、そこにある工場ではディエップの職人たちが、まるで手作りのように丁寧にA110を作っていた。これでは大量生産は難しいだろうなぁと思うほど、その時間軸はゆったりしたものだった。



純粋なエンジンスポーツカーは、一代限りとなってしまった。 平井大介

中国勢がその時間軸を早めて、EV開発が信じられない速度になっている昨今、アルピーヌのみならず、多くのメーカーが追従することを求められている。そんな中で現行アルピーヌA110のようなエンジン車は、もはやクラシックと呼べるような存在になってしまった。

既にアナウンスされているように日本でのオーダーは3月末までとなり、ディエップでの生産も今年半ばに終了する。終わって欲しくないとは思うが、もはや時は限られている。

少なくともアルピーヌA110という奇跡のようなスポーツカーと100%同じクルマは、もう二度と誕生しないだろう。それであれば、その歴史を誕生から終焉までリアルタイムで取材し楽しさを享受できたことは、自動車メディアの編集者としてこれ以上ない幸福であった。

アルピーヌA110、ありがとう、そして、さようなら。

開発、生産、販売、輸入など関わった全ての方に拍手と花束を送りたい。