サッカーのイングランド2部ブリストル・シティーに所属するFW平河悠（25）が同2部ハルへの移籍に合意したと英BBC放送などが17日に報じた。

ハルのヤキロビッチ監督が平河に関し「ブリストルCと全て合意した。日曜日（18日）のメディカルチェック後に会見をすることになるだろう」と発言。「彼はスピードと素晴らしいテクニック、より多くの選択肢をもたらすだろう。右でも左でもウイングでもウイングバックでもプレーできる」と期待を口にした。

2024年パリ五輪代表だった平河は24年夏に町田ゼルビアからブリストルCに期限付き移籍。1年目から公式戦39試合に出場して2得点2アシストを記録して25年2月には完全移籍に移行。2年目となる今季はここまで17日のオックスフォード戦を含めて公式戦27試合に出場して2得点2アシストを記録していた。

一方で1得点2アシストのリーグ戦ではスタメンがわずかに3度。出場時間は計513分に限られていた。「サッカーができることに感謝し、今年はたくさん活躍している姿を見せられる年にしたい」と自身のSNSで記したように、より出場機会を求める中で複数クラブからオファーが届き、昇格プレーオフ出場を争うライバルクラブを選んだ。今季終了までの期限付き移籍となる見通しだ。

最大の目標は2026年W杯北中米大会出場。昨年6月に初招集された森保ジャパンにはその後は招集されていないが、日の丸への思いは強い。より出場機会を得て逆転選出を目指していく。