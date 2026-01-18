＜ウソと裏切り…20年！＞親友から幸せな連絡「名字が変わったの…」相手はまさか？【第2話まんが】
私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。子どもたちが大きくなり、ここ数年は精神的なゆとりも出てきました。そのため子育て真っ最中のときにはなかなか会えなかった学生時代の友人と、連絡を取り合って会ったりもしています。バイト仲間だったエイコもその1人。エイコは私が元カレのケントと破局して泣き崩れていたとき、懸命に支えてくれた大切な親友です。20年以上経ちますが、私にとっては今も大切な思い出です。
エイコは以前「結婚したい気持ちはあるんだけどね」と話していたことがありました。けれど40代になった今も独身のままです。まさか「結婚できないような相手」なのかと心配して聞いたら、「実は同棲している」という事実を明かしてくれました。
学生時代から付き合っている彼がいたことを、私は最近はじめて聞きました。そしてある日、スマホに届いた思いがけない結婚報告……。私は驚きと喜びの混じった声をあげました。すぐさま電話をかけて、エイコに直接お祝いを伝えます。
エイコから「結婚した」というメッセージがきたときは、おめでたい知らせにとても嬉しくなりました。けれどその相手を聞いて絶句……。エイコが結婚したのはかつて私が大恋愛したケントだったのです。
あまりの衝撃にアゼンとしてしまった私。だってエイコは私に「学生時代からずっと」付き合っていると言っていたのです。当時はフラれて大泣きしている私に寄り添って、一生懸命なぐさめてくれていたよね……？ その裏でケントと付き合っていたの……？ 必死で何か言おうとしたのですが、声がまったく出てこなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
