´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö²ÚÀ¯¡×Âè54ÏÃ¡ÁÂè58ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè54ÏÃ¡ÁÂè58ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×ºÇ¿·²ó
¡Ú1·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè54ÏÃ¡Û
Ä«Á¯¤ÎÇÔÀï¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤¬À¶¤Î»ÈÀá¤È¤·¤Æ¿ÎÁÄ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ìÏÂµÄ¾ò·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀ¤»Ò¤ò¿Í¼Á¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ï¾¼¸²À¤»Ò¤Ë¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÁí¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
À¶¤È¤Î¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ÇÀ¤»Ò¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤ò»È¤¤»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢Æî´Á»³¾ë¤Ç¤Ï¥¤¥Ì¤¬¤Ä¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î±ç·³¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ì¤â¥¸¥ã¥¸¥ã¥à¤«¤é¤Î±ç·³¤òÆÀ¤é¤ì¤ºÇÔÂà¤·¡¢¹¾²Ú¾ë¤Ç¤â±«¤Ë¤è¤êÄ»½ÆÉôÂâ¤Î½Æ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤êºîÀï¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿ÎÁÄ¤Ï¹ßÉú¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÀ¶¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¼¸²À¤»Ò¤ÈË±ÎÓÂç·¯¤Ï¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤È¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤ÆÄ«Á¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¤ÈÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ú1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ Âè55ÏÃ¡Û
À¶¤Î¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¼¸²À¤»Ò¤ÈË±ÎÓÂç·¯¤Ï¡¢8Ç¯¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ä«Á¯¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤òµö¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¾¼¸²À¤»Ò¤¿¤Á¤¬À¶¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¿ÎÁÄ¤ÏÉÂ¤ËÉú¤·¡¢Ä«Äî¤Ï¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤¬µí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²¦µÜ¤ØÌá¤Ã¤¿¾¼¸²À¤»Ò¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤¿¤Á¤Î°ìÁÝ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£ÁÆ°¤Ê¶ä¤òÃòÂ¤¤·¤ÆÇüÂç¤ÊÉÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥½¥ó¤Î¾¦ÃÄ¤ÎÅ¦È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤¿¤Á¤ËÅ¦È¯¤Î·×²è¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦æ«¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¾¼¸²À¤»Ò¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ©»Ò¿òÁ±·¯¤È¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë´í¸±¤ò´¶¤¸¾Ç¤Ã¤¿¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¿ÎÁÄ¤Î°Õ¼±¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á°å´±¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¤¥¯¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡Ú1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè56ÏÃ¡Û
¥Ò¥ç¥ó¥¤¥¯¤Î¼£ÎÅ¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¿ÎÁÄ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Î¥¦¥½¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ê¾¼¸²À¤»Ò¤¬À¶¤ÈÆâÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤¤¡¢¾¼¸²À¤»Ò¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£µ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¾¼¸²À¤»Ò¤À¤¬¡¢¿ÎÁÄ¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤º·ãÅÜ¤·¡¢ÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ì¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
ÂçÅÂ¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¾¼¸²À¤»Ò¤Ï¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÕ¡¿Ã¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢·ë¶ÉÅìµÜÅÂ¤ËÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¾¼¸²À¤»Ò¤òÇÑ¤·¿·¤¿¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥è¥¸¥ç¥ó¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¿òÁ±·¯¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ú1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè57ÏÃ¡Û
¾¼¸²À¤»Ò¤Ï¡¢Í©ÊÄÀè¤òË¬¤ì¤¿Ë±ÎÓÂç·¯¤Ë¤¢¤ëÍê¤ß¤´¤È¤ò¤¹¤ë¡Ä¡£ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¾¼¸²À¤»Ò¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤«¤éÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Å¿Ã¤é¤ÎÌ¾Êí¤ò³¹¤ËÄ¥¤ê¡¢À¤ÏÀ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
¤½¤Îº¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤È¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢°å´±¤òÅìµÜÅÂ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¾¼¸²À¤»Ò¤Î°Å»¦¤ò¤â¤¯¤í¤à¡£»ö¾ð¤ò»¡¤·¤¿ÄçÌÀ¸ø¼ç¤È¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¾¼¸²À¤»Ò¤ÏÆæ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤ë¡£¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢°å´±¤ËÀ¤»Ò¤Î¿Ç»¡¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ï¿ÎÁÄ¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÇºá¤¹¤ì¤Ð²¦¤âÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ÎÁÄ¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ë¡£
¡Ú1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè58ÏÃ¡Û
ÆÍÁ³¤Î¾¼¸²À¤»Ò¤Î»à¤ËµÜÃæ¤âÈá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¡¢»à¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦´±Íù¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÅÔÃæ¤ÎÌ±¤â¿¿ÁêµæÌÀ¤òÁÊ¤¨¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£²¦¤«¤éÁ´¸¢¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¥¸¥å¥½¥ó¤ò¼áÊü¤·¡¢¿òÁ±·¯¤òÀ¤»Ò¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤à¡£
Æ±¤¸º¢¡¢À¤»ÒÕÍ¤ÏË±ÎÓÂç·¯¤Ë¾¼¸²À¤»Ò¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÇÀ¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¡£ÄçÌÀ¸ø¼ç¤â¾¼¸²À¤»Ò¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¿ÎÁÄ¤È²¦ÈÞ¤ÏÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á²¹Àô¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤ÏÆó¿Í¤¬Î±¼é¤Î´Ö¤ËÊØÅÂ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¿òÁ±·¯¤òÀ¤»Ò¤Ë¤¹¤ëÌ¿Îá½ñ¤òÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¿ÎÁÄ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸å¤òÄÉ¤¦¡£¿ÎÁÄ¤ÏÄçÌÀ¸ø¼ç¤ÎÀâÆÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²¦µÜ¤ËÌá¤ê¡¢Ë±ÎÓÂç·¯¤ò¿·¤¿¤ÊÀ¤»Ò¤ÎºÂ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡Ä¡£
½Ð±é
ÄçÌÀ¸ø¼ç¡¿¥Õ¥¡¥¤¡Ä¥¤¡¦¥è¥Ë
¸÷³¤·¯¡Ä¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó
°½ÍÛ·¯¡Ê¿ÎÁÄ¡Ë¡Ä¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó
¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡Ä¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó
¥«¥ó¡¦¥¤¥Ì¡Ä¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ï¥ó
¡Ú±é½Ð¡Û
¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¥à¡¦¥¤¥è¥ó
