昨年、交通事故によるけがで通院したように装い、保険会社から保険金あわせて181万あまりをだましとったとして、柔道整復師の男ら4人が、きょう（18日）逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、香川県多度津町の柔道整復師の男（50）、丸亀市郡家町の建設業の男（25）、丸亀市川西町の配管工の男（26）、丸亀市柞原町の建設作業員の男（24）の4人です。

警察によりますと、男らは共謀して、昨年、施術費や慰謝料などの名目で保険金をだましとろうと企て、保険会社に虚偽の書類を提出し、保険金をだましとった疑いがもたれています。

接骨院に通院して施術を受けたとする虚偽の手続きで保険金をだましとった疑い

警察によりますと、柔道整復師の男は、接骨院を営んでいて、昨年5月23日に交通事故にあった建設業、配管工、建設作業員の男ら3人の施術費などの名目で保険金をだましとろうと考え、3人が通院して施術を受けた事実がないのに、昨年5月28日から7月31日までの間、36日にわたって通院して施術しを受けたとする虚偽の書面を作成して、徳島県内の保険会社サービスセンターに提出し、センター長をだまし、3人に保険金支払い手続きを行わせ、昨年9月5日、柔道整復師の男が管理する普通預金口座に、あわせて80万7990円を振り込み入金させた疑いがもたれています。

また、男らは共謀して、慰謝料などの保険金についても虚偽の申請を行い、建設業の男の口座に昨年10月20日に合計33万7786円、配管工の男の口座に昨年11月4日に合計33万7438円、建設作業員の男の口座に昨年10月22日に33万5602円を、保険会社サービスセンターに振り込ませた疑いがもたれています。

警察は、捜査に支障が出るとして、4人の認否を明らかにしていません。

警察では、今月9日に合同捜査本部を設置。余罪もかなりあるとみて調べています。