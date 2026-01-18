【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】法事は義務「必ず来い」ムカつく〜！！＜第14話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第14話 突然の電話【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
孫が生まれたというのに無視し、おめでとうのひと言もない、ましてや出産祝いもない。突然連絡してきたかと思えば、上から目線で「法事に出ろ」だなんて……。セリナさんは心の底から失望してしまいました。「長男一家としての役割をはたしてほしいなら、まずはそっちが祖父母としての役割をはたしなさいよ！」とセリナさんは心のなかで叫びますが、この人には何を言っても通じないんだろうなと思い、心底げんなりしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
