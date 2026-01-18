¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Æ¤ó¡×½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþà37ºÐ¤Î°µ´¬¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÇ¯¡¹Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤¤È¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ(37)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡Í¼Æü¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¿åÃå¤ÇºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤äÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡ª¤É¤ó¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤µ¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡Ã¯¤â¾¡¤Æ¤ó¡×¡ÖÇ¯¡¹Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆåºÎï¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤¤È¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤ËºÇ¹â¤Î¥×¥ê¥Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤ÄºÐ¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½ÅÀ¹¤Ï2010Ç¯¤«¤é¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£YouTube¤Î¡ÖTOKYO DRIFT FREESTYLE¡×¤â¥é¥Ã¥×¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯10·î¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖANGEL¡×¤¬1Ç¯¸å¤ËÁýºþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£