川春花は前傾をキープしながらややダウンブローで打つ！ どこを真似ればいい？
ショットメーカーとして知られ、ツアー通算5勝を挙げる川春花。シンプルな動きで効率的に球を捉えている。そのスイングの特徴を、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】両手を高く上げて真下に沈み込む 川のアイアンスイング
◇ ◇ ◇川プロのスイングの特徴は、地面反力を使い、効率的に飛ばせる動きをしている点です。ダウンスイングでは、両足のツマ先で地面を掴むように踏み込み、カカトは少し浮き気味になっています。この動きによって回転スピードを上げながら前傾角もキープできるため、緩やかな入射角でボールを押し込んでいけます。弱ダウンブローで打てれば、ボールを長く押し込めるため、適正スピンで打つことができるのです。アドレスでは両ヒザが正面を向いたまま、上体を大きく捻転させて手元を高く上げています。手先を使わず、肩を大きく回すことでパワーを溜めているのです。この動きを習得するには、アドレスから両足のカカトを少し浮かせてボールを打ってみるのも一つの手です。上体が浮かずに振り切れます。ツマ先で地面をしっかり掴み、下方向に圧をかけながら振ることを意識してみましょう。■川春花かわさき・はるか／ 2003年生まれ、京都府出身。ダイナミックかつ効率的なスイングで国内ツアー通算5勝を挙げる。村田製作所所属。■大西翔太おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。青木瀬令奈の帯同キャディを務めるツアープロコーチ。最新理論に精通し、女子プロのスイング、マネジメントを熟知する。◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
【連続写真】両手を高く上げて真下に沈み込む 川のアイアンスイング
