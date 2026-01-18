歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自宅で手軽に作れる栄養満点の簡単スイーツのレシピを公開しました。電子レンジで数分で完成する「抹茶おやつ」と「ゴマケーキ」の2種類のレシピを紹介しています。



「抹茶おやつ」は、豆腐半丁、全粒粉大さじ2、抹茶大さじ1を基本の材料とし、蜂蜜とバニラエッセンスを加えます。全ての材料を混ぜ合わせたら、電子レンジ600ワットで3分加熱するだけという手軽さが魅力です。出来上がりは「もちもちな食感」が楽しめるスイーツになります。







もう一つの「ゴマケーキ」は、バナナ1本、練りゴマ、卵1個、てんさい糖を使用します。こちらも全ての材料を混ぜ合わせて、600ワットで2分加熱するだけで完成します。







工藤さんは「ガラスのボールで作って、そのままラップをかけてチンをしたら、丸くなってかわいいです！」とコツも伝授しています。また「栄養を摂りたい時の簡単おやつ！抹茶のパワーも、黒ゴマのパワーもおやつで！」とアピールしています。







さらに、「冷やして食べても美味しいです。抹茶にはホワイトチョコレートをかけたくなります(笑)」とアレンジ方法も紹介。粉の種類についても「米粉でも、薄力粉でも、全粒粉でも！」と代用可能な材料を挙げつつ、「オートミールの粉だと、少し重いかもしれないです」とアドバイスも添えています。







この投稿に、「めちゃ簡単 美味しそうですぅぅぅうう」「チンで簡単〜美味しそ〜これは作れそうです」「‪罪悪感なしで食べれるのが嬉しいです」「身体に優しいおやつですね」などの声が寄せられています。







