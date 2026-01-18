■スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第5戦（日本時間18日、スイス）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦が18日、スイスで行われて、日本のエース平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が決勝の1回目でボードが折れるほどの転倒で棄権した。

22年北京オリンピック金メダルの平野は決勝で試技に入ると、3回目のトリック、空中でバランスを崩して、そのまま顔面から落下するアクシデント。鼻と口付近から大量に出血したが、自力でフィニッシュラインまで戻った。左股関節痛や、右膝の痛みを訴えたため、チームが棄権を申告。五輪に向け大事をとった。現状では検査ができないため、18日発で日本に帰国し、精密検査を受ける予定だという。

日本勢ではW杯種目別3連覇中の平野流佳（23、INPEX）が5位、山田琉聖（19、専門学校JWSC）が10位、重野秀一郎（日体大）が11位、最後までもつれたハーフパイプ代表4枠目は10位の山田がほぼ確実となった。

女子ハーフパイプでは工藤璃星（19、TOKIOインカラミ）が82.75点で2位、25年12月の開幕戦以来、2度目の表彰台に立った。4位に富田せな（26、宇佐美SC）、5位に冨田るき（24、東海東京フィナンシャルHD）、7位に小野光希（21、バートン）、10位に清水さら（16、TOKIOインカラミ）となった。

