【リーグドゥ】トロワ 2−1 スタッド・ランス（日本時間1月17日／スタッド・ドゥ・ローブ）

【映像】垂直ジャンピングヘッド弾

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が3試合ぶりとなるゴールを挙げた。ヘディングでネットを揺らす珍しい一幕にファンが反応している。

スタッド・ランスは日本時間1月17日、リーグドゥ第19節で首位に立つトロワと対戦。中村は左ウイングとして先発出場した。試合は、スタッド・ランスが2点を追いかける苦しい展開に。すると90+4分に中村が一矢報いるゴールを挙げた。

攻勢を仕掛けるスタッド・ランスは、右サイドのMFテオ・レオーニが左足でインスイングのボールを蹴り込む。バックステップで落下点に入った中村は、DFアドリアン・モンフレとDFルーカス・マロニエに挟まれる形となったが、垂直ジャンプで頭一つ飛び出すと、そのままヘディングでシュート。出てきたGKよりも先に触ってゴールネットを揺らした。

一矢報いるゴールにSNSのファンたちは「やはり！中村敬斗！」「ナイスヘディング」「珍しくヘディングで決めた」「一矢報いた！」「ナイスヘッド！」「久しぶりにゴール見れてうれじい」「やっぱ中村敬斗は2部にいてはいけない」「根性みせてるなぁ〜」「ようやく来ましたね」「敬斗くん！返した！」とお祭り騒ぎとなっている。

このゴールで1点差に迫ったスタッド・ランスだったが、追いつくことはできずに試合は終了。昇格プレーオフ圏内の4位に位置している。なお、中村はこのゴールで今季8得点2アシストとした。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）