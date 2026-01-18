「政党としてスタンス示すべき」中谷前防衛相　「中道改革連合」の安保政策めぐり…“食料品の消費税ゼロ”も議論　「日曜報道 THE PRIME」

新党「中道改革連合」をめぐり、18日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、自民党の中谷前防衛相は、立憲民主党の重徳税調会長に対し、安全保障政策で公明党と一致しているのかただしました。

自民党・中谷前防衛相：

政党を作って何がしたいのか。私、今から10年前に防衛大臣で平和安全法制、今の立憲の人たちはどう考えているのか、そのへん、はっきりと聞きたい。

立憲民主党・重徳税調会長：

この10年間、相当、東アジアの安全保障環境は変わってきている。条文とにらめっこして、違憲か合憲かの議論よりも、まずその脅威にどう対抗するのか、そういう時期に来ていると思う。

自民党・中谷前防衛相：

政党として、はっきりスタンスを示して（ほしい）。

一方、消費税をめぐっては、重徳氏が食料品での期限付き税率ゼロを「2025年の参議院選挙から主張している」と強調したのに対し、中谷氏は「今の消費税率は維持するべきだ」と述べました。

自民と維新の連立合意では、食料品の消費税ゼロも視野に検討するとしていますが、中谷氏は、衆議院選挙の公約とするかどうかは「しっかり議論したうえで決めないとダメだ」と述べました。