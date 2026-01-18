プロ野球・巨人の大勢投手が17日、ジャイアンツ球場で自主トレーニングを行い、前日に発表された則本昂大投手の加入について語りました。

球団は16日、楽天から海外FA権を行使していた則本投手と3年総額13億円(金額は推定)選手契約を結んだことを発表しました。

大勢投手は「びっくりした気持ち。先発でやるんですか？どっちわからないですけど、負けないように頑張らないとなと思います」と話します。

さらに「クローザーもやられてたみたいなので。『またクローザーきたな』と思って(笑)」と記者を笑わせると、「負けないように、自分にしか出せないものがあると思うのでそういうものをしっかり全面に出して、チーム内の競争意識を高めて、チーム力もあげられたらなと思います」と意気込みました。

則本投手とはこれまで交流ががなかった大勢投手。則本投手の印象について「真っすぐがすごいなと。伸びが。先発からクローザーにいかれてからも、しっかり結果も残されてる方ですし、歴も長いので。色んなことを聞けたら、吸収できたらなと思います」とコメントしました。