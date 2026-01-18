■これまでのあらすじ

夫は妻の「一口ちょうだい」に辟易していた。義実家で口をつけたもののシェアを拒んだら妻から「卑しい」と言われ、取り皿で料理を出す実家のことを悪く言われる。その後も義妹は勝手に夫のビールを飲んで「間接キスできるって思った？」とからかってきて…。



「人が口をつけたものは飲めない」と言ったら、妻だけでなく、義妹も義母も俺のことを潔癖症と決めつけ、俺の言いたいことを何も理解をしてくれようとはしませんでした。

「ウザい」「家族にこだわりが強い人がいると大変」と妻は言いますが、そう思ってるならなんで付き合っているときにそういう素振りを見せなかったんだよ…。交際中は、妻は一度も俺の食べ物を取りませんでした。結婚した途端、「家族なんだから」を免罪符にして好き勝手するようになってしまいました。「イヤだ」「苦手だ」と伝えていることを、妻はあまりにも軽く扱いすぎる。自分の思いどおりにならないことにはすぐに癇癪を起すくせに…。帰りの道中でも、妻はまた一口ちょうだいをやる始めて…。もう無理だ…。脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)