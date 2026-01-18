結婚前は食べ物を取らなかった妻…今は「そんなに怒ること？」とスープを飲み干す＜一口ちょうだい妻 6話＞【夫婦の危機 まんが】
■これまでのあらすじ
夫は妻の「一口ちょうだい」に辟易していた。義実家で口をつけたもののシェアを拒んだら妻から「卑しい」と言われ、取り皿で料理を出す実家のことを悪く言われる。その後も義妹は勝手に夫のビールを飲んで「間接キスできるって思った？」とからかってきて…。
「人が口をつけたものは飲めない」と言ったら、妻だけでなく、義妹も義母も俺のことを潔癖症と決めつけ、俺の言いたいことを何も理解をしてくれようとはしませんでした。
交際中は、妻は一度も俺の食べ物を取りませんでした。結婚した途端、「家族なんだから」を免罪符にして好き勝手するようになってしまいました。
「イヤだ」「苦手だ」と伝えていることを、妻はあまりにも軽く扱いすぎる。自分の思いどおりにならないことにはすぐに癇癪を起すくせに…。
帰りの道中でも、妻はまた一口ちょうだいをやる始めて…。
もう無理だ…。
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)