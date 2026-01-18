¡ÚÌ¡²è¡Û¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÍßË¾²òÊü¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤·¯¤Èº£Æü¤â¥Ç¥¤Ê¤¤¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï
¡¡Ì¡²è¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤·¯¤Èº£Æü¤â¥Ç¥¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Àî¸Í½ÕÌÀ¡Ë¤¬1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¡ÊCygames¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤·¯¤Èº£Æü¤â¥Ç¥¤Ê¤¤¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡¡Ö·î¤¬ÆÃÊÌ¤ËåºÎï¤ÊÌë¡¿²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡¿¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä⁉¡×¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤¸Â³¦¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö½÷À¤ò¥¨¥Ã¥Á¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦ËâÎÏ¡×¡£²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤ä¸òºÝ¤¹¤ëÈà½÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤Ï¡Ö½±¤¤Íè¤ëÍ¶ÏÇ¤«¤éÀ¤³¦(Æ¸Äç)¤ò¼é¤ê¤¤ì¡ª¡¡»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â¼ÂÄ¾¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸Â³¦¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìËâ½Ñ²óÏ©¤òÈ¯¸½¡Ä¡ª¡¡¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë½É¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢〝½÷À¤ò¥¨¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦ËâË¡〟¡ª¡©¡¡¤À¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë½É¤ëÇúÃÆ¤Î¤è¤¦¤ÊËâÎÏ¤Ï¡¢〝Æ¸Äç〟¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÈ¤¤´ï¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡ª¿ôÂ¿¤Î¥Õ¥§¥Á¤¬½±¤¤Íè¤ëÅÜÅó¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë