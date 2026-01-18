「裂孔原性網膜剥離」はどんな人が発症しやすいの？前兆症状も解説！【医師監修】

突然、視界に小さなゴミのような黒い点（飛蚊症）が増えたり、視野の隅でピカッと光が走る（光視症）ような経験はありませんか？もしかすると、それは網膜剥離の前兆かもしれません。網膜剥離のなかでも最も多い裂孔原性網膜剥離は、網膜に裂け目が生じることが原因で起こる網膜剥離です。放置すると失明につながる重篤な病気ですが、初期症状に気付き早期に治療すれば視力低下を防げる可能性が高まります。本記事では裂孔原性網膜剥離について、基礎知識から症状・初期サイン、検査方法や治療法までを解説します。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

裂孔原性網膜剥離とは

裂孔原性網膜剥離とはどのような病気ですか？

裂孔原性網膜剥離とは、眼球内部の網膜に裂け目（網膜裂孔）ができ、その孔から目の中の液体が網膜の下に入り込むことで網膜が剥がれてしまう病気です。網膜はカメラのフィルムに例えられる大切な膜で、眼球内側の壁に密着しています。そこに裂け目ができると、網膜も次第に剥がれていきます。裂孔原性網膜剥離は網膜剥離のなかで最も頻度が高く、早期に手術が必要となる代表的なタイプの網膜剥離です。剥離が進行すると網膜が本来の機能を果たせなくなり、視野や視力に障害が生じます。放置すれば網膜全体が剥がれて失明に至る危険があるため、早期発見と治療が重要です。

なぜ網膜に裂孔（裂け目）ができると剥離が起きるのですか？

網膜に裂け目ができると、その隙間から目の中の液体が網膜の裏側に回り込み、網膜を土台から浮き上がらせてしまうため剥離が起こります。正常な状態では網膜は網膜色素上皮に密着していますが、裂け目ができると接着が取れてしまい、液体が侵入することで網膜がはがれていきます。網膜剥離の範囲は時間とともに徐々に拡大し、裂け目が大きい場合は短時間で一気に広がることもあります。剥がれた網膜部分は光を感じる視細胞への栄養供給が絶たれるため、網膜の機能が急速に低下します。

裂孔原性網膜剥離が起こりやすい人の特徴を教えてください

裂孔原性網膜剥離は誰にでも起こりうる病気ですが、特に高リスクな要因として以下のような特徴が挙げられます。

強度近視の方

中高年の方

目を怪我したり、殴られたりしたことがある方

家族に網膜剥離になった方がいる方

このようなリスクがある方は通常よりも網膜剝離になりやすいとされています。該当する方は下記に記載する初期のサインがあれば速やかに眼科を受診するようにしましょう。

裂孔原性網膜剥離の症状と初期サイン

飛蚊症が急に増えたら裂孔原性網膜剥離の可能性がありますか？

はい、急に蚊や黒い点が飛ぶように見える症状（飛蚊症）が増えた場合、網膜剥離の前兆の可能性があります。飛蚊症自体は加齢や生理的な硝子体の濁りでも起こるため珍しくない症状ですが、短期間で数が急増したり、それが大きくなったりする場合は注意が必要です。硝子体が網膜から剥がれる際に網膜裂孔が生じると、網膜の色素細胞や少量の出血が硝子体中に飛び散り、それが飛蚊症として見えることがあります。

飛蚊症がこれまでにない量や形で突然現れた場合や、左右どちらか片目にだけ症状がある場合は網膜裂孔や剥離を疑い、速やかに眼科で検査を受けるとよいでしょう。

光が走る（光視症）症状はどのような状態ですか？

光視症とは、実際には光が当たっていないのに視界の中に電気が走ったような閃光が見える現象です。多くは暗い場所で目を動かしたときなどに、視野の端にチカチカ・ピカッとした光を感じます。これは硝子体が網膜を引っ張り、網膜が刺激されることで光が感じられている状態です。網膜自体が引き伸ばされたり裂けたりする際に発生する信号が脳に伝わり、実際には光がなくても光を見たように感じてしまうのです。

光視症は後部硝子体剥離の際にもよく現れる症状であり、網膜に裂孔ができる前触れであることも少なくありません。しかし、繰り返し光視症が起きる場合は網膜裂孔や剥離のサインと考え、念のため眼科を受診するとよいでしょう。

視野が欠けたり黒い影が見える場合、すぐ受診すべきですか？

はい、視野の一部が欠ける、黒い影がかかるといった症状が現れたら、可能な限り早急に眼科を受診すべきです。網膜剥離が網膜の中心部（黄斑）に達していない初期であれば視力は保たれることもありますが、視野欠損が出ているということはかなり広範囲に網膜が剥がれている証拠です。時間が経つほど剥離範囲が拡大し、ついには黄斑にまで及ぶと大きく視力が低下します。痛みはありませんが緊急性の高い症状ですので、見え方に異常を感じたら迷わず眼科で検査を受けてください。早期であればあるほど手術で網膜をもとの位置に復位させやすく、術後の視力も良好に回復する可能性が高まります。

裂孔原性網膜剥離の検査と治療

裂孔原性網膜剥離はどのような検査で診断されますか？

網膜剥離が疑われる場合、眼科ではまず瞳孔を開いて眼底検査を行います。診察用の点眼薬で瞳孔を大きく開くことで、眼底の隅々まで観察し、網膜に裂孔がないか、網膜が剥がれて浮き上がっていないかを詳しく調べます。眼底検査では眼科医がレンズで網膜を見る検査や、眼底カメラでの撮影などが行われます。裂孔や剥離の位置や範囲を特定します。そのほかにも、視力検査や眼圧検査、光干渉断層計（OCT）などを行い、現在の網膜の状態を評価し、ほかの病気との鑑別を行います。

視力検査だけで裂孔原性網膜剥離が見付かることはありますか？

視力検査だけで網膜剥離を早期に見つけることは難しいです。網膜剥離の初期では視力に重要な黄斑が剥がれていないことも多く、視力がほとんど低下しません。そのため、視力検査では正常範囲を示す場合があります。

一方、視力が急に下がってから受診したときにはすでに黄斑まで剥離が及んでいることも少なくありません。また、視力低下の原因はほかにも白内障や屈折異常などさまざまあるため、視力検査だけで網膜剥離と断定することはできません。重要なのは視力以外の症状に気付き、散瞳して眼底検査を受けることです。コンタクトレンズの定期検査や健康診断の眼底写真撮影で偶然見つかることもありますが、自覚症状がある場合には眼科で詳しい検査を受けるようにしましょう。

裂孔原性網膜剥離の治療法を教えてください

裂孔原性網膜剥離の治療は、網膜が剥がれている範囲と状態によって選択され、大きく分けて予防的治療と手術治療の2つがあります。予防的治療は、網膜剥離がまだ起きておらず裂孔だけが見つかった段階で行われ、レーザー光凝固術によって裂孔の周囲を焼き固める治療が用いられます。これは裂孔周囲の網膜と下の組織を癒着させることで、網膜剥離への進行を食い止める予防措置であり、痛みはほとんどなく外来で行えます。

一方、網膜剥離が発生している場合は、放置すれば失明の危険が高いため、基本的には網膜復位術を可能な限り早期に行います。

硝子体手術と網膜復位術（強膜内陥術）の違いを教えてください

網膜剥離を治す手術には、強膜内陥術と硝子体手術の2種類があり、そのアプローチが異なります。強膜内陥術は、眼球の外側からアプローチする手術で、網膜裂孔の位置に対応する白目にシリコン製のあてもの（バックル）を縫いつけて圧迫し、眼球壁を内側にへこませることで網膜を裏側から支え、再接着を促します。併せて、裂孔周囲には冷凍凝固やレーザー凝固を施し、必要に応じて網膜の下に溜まった液を抜去して網膜を平坦にします。特に若い方や裂孔が少ない単純な剥離に適しています。

一方、硝子体手術は、眼球の内側からアプローチする手術で、細い器具を眼球に数ヶ所刺して挿入し、硝子体を切除・吸引して濁りや牽引を取り除き、剥がれた網膜を内側から押し付けてもとの位置に戻します。裂孔部位にはレーザー凝固を行い、術終了時に眼球内にガスまたはシリコンオイルを注入することで網膜を圧迫して固定します。硝子体手術は、裂孔が多数ある、増殖膜がある、硝子体出血を伴うなど、複雑な網膜剥離に有効です。両手術とも長所と短所があり、患者さんの目の状態によって使い分けられます。

治療後は生活上の制限がありますか？

網膜剥離の手術後は、一定期間いくつかの生活制限や注意事項があります。まず、手術内容によっては術後にうつ伏せ姿勢を保つ指示が出ます。目の中にガスを入れた場合、ガスが浮力で網膜を押さえる作用を最大限発揮できるよう、うつむき加減の姿勢で過ごす必要があります。また、ガスが入っている間は飛行機搭乗や高所への移動は禁止です。気圧の変化でガスが膨張し眼圧が危険に上がる可能性があるためで、ガスが吸収されるまで旅行や登山は控えてください。さらに、入浴や洗顔も術後数日は目に水や雑菌が入らないようにしましょう。制限がある期間は不便に感じますが、網膜がしっかり定着し視力が安定するまでの大切な治療期間です。

編集部まとめ

裂孔原性網膜剥離は、網膜に裂け目ができることで生じる代表的な網膜剥離です。飛蚊症や光視症といった前兆症状が現れることがありますが、症状に気付かずに進行すれば視野が欠け、放置すれば失明につながる危険な病気です。普段から片目ずつ視野の見え方をチェックする習慣をもち、異常のサインを見逃さないことが大切です。大事な視力を守るため、少しでも不安があれば早めに眼科医に相談してください。

