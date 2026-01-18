「ボタン2つ開けなよ、それで写真送って！」見ず知らずの男からの過激な要求に素直に答えてしまう女子高生、その理由とは……【ないものねだりの女達。 #715】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
男からパジャマ姿の写真を送って欲しいと言われ、それに応じてしまった美月。これ以上、何も起こらないといいのですが……。
欲しい言葉をくれたこの男を信じたいのかもしれませんが、さすがにこれはやりすぎです……。要求がさらに過激にならないか心配です。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
