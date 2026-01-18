¡ÖÁ´¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹ó¤¤¡×½ÉÅ¨¤Ë¶þ¿«¤Î´°ÇÔ¡£¥Þ¥óC¼ç¾¤¬¿´¶ÅÇÏª¡ÖËÍ¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡Ä´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°¤¤Æü¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤Ç¡¢£²°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢£·°Ì¤Î½ÉÅ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÅÁÅý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÍî¤È¤·¡¢¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢65Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë76Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ìÄ¾¸å¤Î10ÈÖ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤Ë¤â¤¦£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£²¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬¿á¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼ºÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬»°ÅÙ¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Ë´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¤ÏÈà¤é¤ËÁê±þ¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÈ¯¸À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½ÐÍè¤òÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÊý¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È°ÕÍß¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ï¤ËÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éº¤¤¡¢²æ¡¹¤ÏÁ´¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ËË¾¤à¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÎÎ°è¤Ç»î¹ç¤ò±¿¤Ó¡¢²æ¡¹¤ÏÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ËÍ¤¬¡Ê2017Ç¯²Æ¤Ë¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¾ï¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°¤¤Æü¤À¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¹ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï¡Ö£·¡×¡£ºòµ¨¤ËÏ¢ÇÆ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢»Ä¤ê16»î¹ç¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£B¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
