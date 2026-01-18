ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ムレにくく動きやすい。雨の日の強い味方になる一着【リプナー】のレインスーツがAmazonに登場!

1


リプナーのレインスーツは、表地にポリエステル100パーセント、裏地にメッシュを使用したバックパック対応レインスーツだ。メッシュライナーが不快なムレやベタつきを軽減し、雨の日でも快適な着心地を保つ。背中のタブを解放することでリュックを中に背負ったまま着用でき、荷物を濡らさず移動できるのが大きな魅力だ。

2


パンツの前立ては水の浸入を防ぐ仕様で、強い雨でも安心して着られる。フードは着脱式で、天候やシーンに合わせて使い分けが可能。

3


ウエストは自在に調節でき、体型や着こなしに合わせてフィット感を整えられる。

4


持ち運びに便利な収納サックも付属しており、アウトドアや通勤・通学など、さまざまな場面で活躍する実用性の高いレインスーツとなっている。