ママタルト・大鶴肥満、過去に父親と確執 現状明かす スタジオでは号泣も 18日放送『家、ついて行ってイイですか？』
テレビ東京で18日、『家、ついて行ってイイですか？小樽…亡き妻に捧ぐ涙の歌＆ママタルト大鶴肥満ハウス』（後8：50〜9：54）が放送される。
【番組カット】さゆりんごも涙？鼻を赤くし、胸に手を当てる松村沙友理
深夜の下北沢駅で出会ったのは、M-1ファイナリスト芸人のママタルト・大鶴肥満。2024年の取材をM-1グランプリ2025翌日にスタジオで視聴する。過去に語っていた父親との確執の現状も伝える。
北海道・小樽駅では、通称“小樽のハマちゃん”と会う。色あせない亡き妻との思い出に、後悔で涙が止まらない最期の言葉を明かす。大好きだった妻へ捧ぐ歌にスタジオは大号泣。肥満も嗚咽泣きする。
このほか、岡山県の食堂で出会った、義理息子と2人でご飯を食べに来た57歳女性や、深夜の南柏駅で出会った51歳自称アーティストの男性に取材する。
■出演者
街で終電を逃していた方々
【MC】ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】松村沙友理、ママタルト
【番組カット】さゆりんごも涙？鼻を赤くし、胸に手を当てる松村沙友理
深夜の下北沢駅で出会ったのは、M-1ファイナリスト芸人のママタルト・大鶴肥満。2024年の取材をM-1グランプリ2025翌日にスタジオで視聴する。過去に語っていた父親との確執の現状も伝える。
北海道・小樽駅では、通称“小樽のハマちゃん”と会う。色あせない亡き妻との思い出に、後悔で涙が止まらない最期の言葉を明かす。大好きだった妻へ捧ぐ歌にスタジオは大号泣。肥満も嗚咽泣きする。
このほか、岡山県の食堂で出会った、義理息子と2人でご飯を食べに来た57歳女性や、深夜の南柏駅で出会った51歳自称アーティストの男性に取材する。
■出演者
街で終電を逃していた方々
【MC】ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】松村沙友理、ママタルト