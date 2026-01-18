反体制デモをめぐり、イランとアメリカが非難の応酬を繰り広げる中、トランプ大統領は17日、「イランで新しい指導者を探すときが来た」と訴えました。

アメリカの政治メディア「ポリティコ」は17日、トランプ大統領が「イランで新しい指導者を探す時が来た」と述べ、最高指導者ハメネイ師による統治に終止符を打つべきとの認識を示したと伝えました。

トランプ氏は、「支配を維持するために何千人もの人々を殺害すべきではない」とし、イラン指導部が弾圧と暴力に依存した統治を行っていると指摘したということです。

これに先立ち、ハメネイ師は17日、反体制デモで数千人が死亡したとしたうえで、トランプ大統領がデモを扇動したことで暴力行為が拡大し、多くの死者が出たと非難しました。

イラン最高指導者・ハメネイ師

「イランに犠牲者と損害、侮辱をもたらしたアメリカの大統領を有罪とみなす」

ハメネイ師はまた、「国を戦争に向けて導かないが、国内の犯罪者を野放しにはしない」と警告しました。

アメリカを拠点にする人権団体によりますと、デモに関連する死者は3308人に上っていて、2万4000人以上が拘束されたということです。