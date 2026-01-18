野球を原型として考案されたスポーツ「ベースボール5」の「第3回日本選手権」は18日、横浜市内の「横浜武道館」で最終日の「ファイナルラウンド」を現在実施している。

午前10時からはかつて「神スイング」で話題を集めたタレント・稲村亜美が監督代行を務める「東京ヴェルディ・バンバータ」が準々決勝（オープンの部）に臨み、「MINATO Surpass」をセットカウント2―0（3セットで2セット先取制）で下し、4強に進出した。

稲村は試合開始時はベンチで声援を送り出場予定はなかったが、メンバーが試合中に負傷したことで急きょ2セット目途中から出場。「代役」をこなした。

同競技は、投手はおらずオリジナル球を自身で「手打ち」しプレーがスタートする。5イニング制で実施されるが、次々と打者が「手打ち」するため試合展開もスピーディーで、男女問わず楽しく参加できる点が長所。2セットは、約30分であっという間に終了した。

プレー中はBGMもあり、人気ロックバンド「GLAY」のヒット曲「誘惑」も流れた。創意工夫し、観客をリズムに乗せる演出も行われている。

4強入りに貢献？した稲村監督代行はヒーローインタビューを受け「チームメートが力を出してくれて勝つことができました。私以外はみんな上手いので、危なげなく（私は）いれるなと思います」と会場の笑いを誘っていた。

決勝は午後3時から同会場で行われる。（大木 穂高）