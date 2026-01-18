『THE LAST PIECE』出演・KANTA＆RYOTOが見つけた“自分の居場所” BMSGで夢を追う日々は「楽しい」【インタビュー】
BMSGの育成生“BMSG TRAINEE”によるショーケース『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜Graduation Party for REN,YUTA,RAIKI,TAICHI,and ISANA〜』が、3月18日、19日に東京・豊洲PITで開催される。それに先立って、オリコンニュースでは、KANTA、RYOTOにインタビューを実施。『THE LAST PIECE』（通称：ラスピ）を通して得た変化や、BMSGという場所への思い、描くアーティスト像について語ってもらった。
【ソロカット】オーディション後にBMSG仲間に！KANTA＆RYOTO
■それぞれが考える自身の“武器” 向上心にじむ「磨いている途中です」
まずは、それぞれが考える自身の“武器”について。KANTAは「ダンスが武器」と即答。「小さいころから続けてきましたが、今も幅を増やそうとしていて、武器でありながら発展途上。磨いている途中です」と、向上心をにじませた。一方、RYOTOは「歌」と語り、「『THE LAST PIECE』期間中に、参加者のみんなや日高（光啓）さんが褒めてくれて、自信につながりました。これからも頑張っていきたい」と前向きに話した。
この日も、和やかな雰囲気で笑顔を見せ合っていた2人。互いの存在については、KANTAがRYOTOを「太陽みたいな存在」と表現すれば、RYOTOはKANTAを「ソファーみたいに、やわらかく支えてくれる存在」とたとえ、強い信頼関係をうかがわせた。
■BMSGに“惹かれた”理由
2人は、『THE LAST PIECE』を経て、BMSGに所属したメンバー。BMSGの存在を意識したきっかけについて、KANTAは小学6年生の頃、偶然テレビで『THE FIRST』を目にしたことを振り返り、「RUIくんやTAIKIくんなど、自分の1個上の世代が、あんなに輝いているんだと衝撃を受けました」と話す。その後、BE:FIRSTやBMSGの他のアーティストの活動を知り、「自分の好きな音楽だと感じた」とBMSGへの思いが強まっていったという。RYOTOも同様に『THE FIRST』を通じてBMSGを知り、「音楽を心から楽しんでいるのが、テレビ越しでも伝わってきて。こんな楽しい会社なら、すぐ入りたいと思った」と語った。
所属を決めた理由について、KANTAは自身の経験を率直に明かす。「これまでのオーディションでは、人前で話すことへの苦手意識 が壁になることが多かったんです。でも、BMSGは、そんなものは関係なく、応援してくれる方の目線に立って、自分がしたい音楽を大切にしている会社だと思った」と話す。その価値観に共鳴し、「この事務所でやっていきたい」と決断したという。RYOTOは「合宿中、みんなと音楽をするのが本当に楽しかった」と振り返り、「また一緒に音楽ができるんだ、という気持ちが最初にありました。日高さんがリベンジを与えてくれたのではないかとも感じて、その思いに応えたいと思いました」と語った。
BMSGという環境で日々をすごし、KANTAは「夢をかなえるまでの期間そのものが楽しい」と声を弾ませる。「夢をかなえるために何かを犠牲にするのではなく、その先どう生きていくか、どう音楽と向き合うかを大事にしている環境で練習を重ねられている」と語り、RYOTOも「スタッフさんが、自分たちのために一緒の方向を向いてくれているし、僕の話に笑ってくれる」と笑顔を見せた。
■『THE LAST PIECE』は“成長期”「自分が好きだと思えるようになった」
『THE LAST PIECE』を通しての変化について、KANTAは「歌唱面の成長」とともに、「自分を俯瞰で見られるようになった」と語る。そして、これまでを振り返りながら、「自分はこのままでいい、等身大の自分が好きだと思えるようになった」と心境の変化を明かした。RYOTOも「本番で力を出せるようになった」と成長を実感し、「まさに“成長期”だった」と力強く語った。
最後に、なりたいアーティスト像について。KANTAは「自分と同じような境遇の人が、見て『明日頑張ろう』と思える存在になりたい」と語り、「生きる理由を提示できるような音楽を続けていきたい」と思いを込める。RYOTOは「自由に生きていいんだぞ、ということをパフォーマンスで伝えたい」と語り、「非日常を求めて、また会いに来てもらえるアーティストになりたい」と未来を見据えた。
それぞれの個性と物語を抱えながら、確かな歩みを続けるKANTAとRYOTO。2人が立つショーケースの舞台は、BMSG TRAINEEとしての“今”と“これから”を映し出す時間となりそうだ。
■プロフィール
【KANTA】
生年月日：2008年5月21日
趣味：家事
特技：ダンス
【RYOTO】
生年月日：2010年3月24日
趣味：将棋、絵を描くこと
特技：習字、サッカー
■『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜Graduation Party for REN,YUTA,RAIKI,TAICHI,and ISANA〜』概要
『BMSG TRAINEE SHOWCASE』は、2023年に初開催されて以来3回目となるショーケースで、今年6月から9月にかけて放送・配信されたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の参加者をはじめ、今後BMSGからのデビューが予定されているメンバーなど、総勢18名のBMSG TRAINEEが出演。タイトルにもあるとおり、来春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAの5名の門出を祝う特別な公演となる。
出演するのは、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITOの18名。急成長を遂げる過程にあるBMSG TRAINEEの二度とない一瞬が詰まった一夜となる。
日程：
2026年3月19日（木）開場17：00／開演18:00
2026年3月18日（水）開場17：00／開演18:00 (追加公演)
会場：東京・豊洲PIT
■それぞれが考える自身の“武器” 向上心にじむ「磨いている途中です」
まずは、それぞれが考える自身の“武器”について。KANTAは「ダンスが武器」と即答。「小さいころから続けてきましたが、今も幅を増やそうとしていて、武器でありながら発展途上。磨いている途中です」と、向上心をにじませた。一方、RYOTOは「歌」と語り、「『THE LAST PIECE』期間中に、参加者のみんなや日高（光啓）さんが褒めてくれて、自信につながりました。これからも頑張っていきたい」と前向きに話した。
この日も、和やかな雰囲気で笑顔を見せ合っていた2人。互いの存在については、KANTAがRYOTOを「太陽みたいな存在」と表現すれば、RYOTOはKANTAを「ソファーみたいに、やわらかく支えてくれる存在」とたとえ、強い信頼関係をうかがわせた。
■BMSGに“惹かれた”理由
2人は、『THE LAST PIECE』を経て、BMSGに所属したメンバー。BMSGの存在を意識したきっかけについて、KANTAは小学6年生の頃、偶然テレビで『THE FIRST』を目にしたことを振り返り、「RUIくんやTAIKIくんなど、自分の1個上の世代が、あんなに輝いているんだと衝撃を受けました」と話す。その後、BE:FIRSTやBMSGの他のアーティストの活動を知り、「自分の好きな音楽だと感じた」とBMSGへの思いが強まっていったという。RYOTOも同様に『THE FIRST』を通じてBMSGを知り、「音楽を心から楽しんでいるのが、テレビ越しでも伝わってきて。こんな楽しい会社なら、すぐ入りたいと思った」と語った。
所属を決めた理由について、KANTAは自身の経験を率直に明かす。「これまでのオーディションでは、人前で話すことへの苦手意識 が壁になることが多かったんです。でも、BMSGは、そんなものは関係なく、応援してくれる方の目線に立って、自分がしたい音楽を大切にしている会社だと思った」と話す。その価値観に共鳴し、「この事務所でやっていきたい」と決断したという。RYOTOは「合宿中、みんなと音楽をするのが本当に楽しかった」と振り返り、「また一緒に音楽ができるんだ、という気持ちが最初にありました。日高さんがリベンジを与えてくれたのではないかとも感じて、その思いに応えたいと思いました」と語った。
BMSGという環境で日々をすごし、KANTAは「夢をかなえるまでの期間そのものが楽しい」と声を弾ませる。「夢をかなえるために何かを犠牲にするのではなく、その先どう生きていくか、どう音楽と向き合うかを大事にしている環境で練習を重ねられている」と語り、RYOTOも「スタッフさんが、自分たちのために一緒の方向を向いてくれているし、僕の話に笑ってくれる」と笑顔を見せた。
■『THE LAST PIECE』は“成長期”「自分が好きだと思えるようになった」
『THE LAST PIECE』を通しての変化について、KANTAは「歌唱面の成長」とともに、「自分を俯瞰で見られるようになった」と語る。そして、これまでを振り返りながら、「自分はこのままでいい、等身大の自分が好きだと思えるようになった」と心境の変化を明かした。RYOTOも「本番で力を出せるようになった」と成長を実感し、「まさに“成長期”だった」と力強く語った。
最後に、なりたいアーティスト像について。KANTAは「自分と同じような境遇の人が、見て『明日頑張ろう』と思える存在になりたい」と語り、「生きる理由を提示できるような音楽を続けていきたい」と思いを込める。RYOTOは「自由に生きていいんだぞ、ということをパフォーマンスで伝えたい」と語り、「非日常を求めて、また会いに来てもらえるアーティストになりたい」と未来を見据えた。
それぞれの個性と物語を抱えながら、確かな歩みを続けるKANTAとRYOTO。2人が立つショーケースの舞台は、BMSG TRAINEEとしての“今”と“これから”を映し出す時間となりそうだ。
■プロフィール
【KANTA】
生年月日：2008年5月21日
趣味：家事
特技：ダンス
【RYOTO】
生年月日：2010年3月24日
趣味：将棋、絵を描くこと
特技：習字、サッカー
■『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜Graduation Party for REN,YUTA,RAIKI,TAICHI,and ISANA〜』概要
『BMSG TRAINEE SHOWCASE』は、2023年に初開催されて以来3回目となるショーケースで、今年6月から9月にかけて放送・配信されたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の参加者をはじめ、今後BMSGからのデビューが予定されているメンバーなど、総勢18名のBMSG TRAINEEが出演。タイトルにもあるとおり、来春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAの5名の門出を祝う特別な公演となる。
出演するのは、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITOの18名。急成長を遂げる過程にあるBMSG TRAINEEの二度とない一瞬が詰まった一夜となる。
日程：
2026年3月19日（木）開場17：00／開演18:00
2026年3月18日（水）開場17：00／開演18:00 (追加公演)
会場：東京・豊洲PIT