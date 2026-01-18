“素顔非公開”のtuki.、“日常ショット”公開にファン歓喜「髪めっちゃ長い」「キレイすぎ!!」
シンガー・ソングライターのtuki.が17日、自身のインスタグラムを更新。日常を切り取ったプライベートショットを披露した。
【写真】「髪めっちゃ長い」“素顔非公開”のtuki.が披露した日常ショット
「可愛いお菓子見つけたら買っちゃうの #チョコ #マシュマロ #おかし #tukiの日常」とつづり、2枚の写真をアップ。クマがデザインされたお菓子で顔を隠したtuki.の姿が写し出されている。
素顔が垣間見えるオフショットの公開に、ファンからは「最高です」「髪めっちゃ長いね」「髪キレイすぎ!!」「天使です」など、さまざまな反響が寄せられている。
tuki.は現在高校生で、13歳からTikTokで弾き語りを投稿。楽曲「晩餐歌」で注目を集め、その後も「サクラキミワタシ」「地獄恋文（インフェルノラブレター）」などを発表し、ストリーミング総再生回数は7億回を突破。2024年には『第66回 日本レコード大賞』特別賞を受賞し、『第75回 NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした。今年はTBS系ドラマ『キャスター』に主題歌「騙シ愛」を提供し、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀ニュー・アーティスト賞も受賞。2月には日本武道館でのワンマンライブ開催も決定している。
