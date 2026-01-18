阪神の岩崎優投手（34）が地元・静岡で同僚の及川、桐敷、高橋と行っている自主トレには、阪神勢以外の面々も参加している。元DeNAでオイシックスの高田琢登投手（23）は、岩崎から学んだ“大切なこと”を胸に刻んでNPB返り咲きを目指す。（取材・遠藤 礼）

丁寧に、正確に…オイシックスの高田がキャッチボールでこんな当たり前のことを意識し始めたのは昨年1月に岩崎と練習をともにしてからだ。

「（岩崎に学んだのは）一番はキャッチボール。岩崎さんもすごく大事にされていて。キャッチボールをしっかりやって昨年はシーズンの投球につながった部分もある」

キャッチボールは野球選手にとって一丁目一番地でも、慣れが生まれ疎かになっていた。「肩ができればいいやぐらい。体の状態や気分で雑にやってしまう部分が多かった」。同じ静岡県清水市出身で“ご近所さん”の岩崎に弟子入りした25年からキャッチボールの重要性を再確認した。

「相手が左ピッチャーなら左胸を狙って投げるっていうのを岩崎さんはずっと意識している。自分も1年通してやってみた」

課題の制球が徐々に改善され先発でゲームメイクできる割合が増えた。オイシックス1年目だった昨季はDeNA時代も含めて初めて、1年間通してマウンドに上がることができた。「キャッチボールを大切にしてコントロールがついた。1年間投げて自分の調子の波を感じれた1年だった」と収穫を得た。

オイシックス2年目の今季、こだわるのは数字。「昨年だったら阪神に入団された能登さんを直接見ていた。あれくらいの成績（イースタン4冠）を残して支配下を目指して。数字は気にしながらやっていきたいです」と真価発揮へ意気込む。

24年12月には戦力外後にも関わらずDeNAの全額負担でオーストラリアのウインターリーグに参加した。

「DeNAにも感謝しています。静岡のメンバーと投げ合うことができたり、岩崎さんと同じチームで投げたりできれば」

古巣に、そして岩崎に…NBP返り咲きがこれ以上ない恩返しになると分かっている。