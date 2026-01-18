お笑いコンビ麒麟の田村裕、川島明が１７日深夜にＭＢＳで放送された「かまいたちの知らんけど」に出演し、川島が同局系の情報番組「ラヴィット！」のＭＣに決まったときについて田村が話した。

ＭＣのかまいたち濱家が「２人がそろってるの見るの久しぶり」と言えば、山内も「体感ですけど田村さんは１５年ぶりくらい」と応じた。

田村は著書「ホームレス中学生」が大ベストセラーとなって莫大な収入を得た。やがて川島も売れるようになり、田村は「川島もバンバン売れていって『ラヴィット！』が決まったときにＮＧＫの出番で雅さんと川島がロビーでしゃべってた」と、なんばグランド花月でトミーズ雅と川島が談笑していたことを振り返った。

雅が田村に「おまえ、全国ネットの帯やぞ。川島すごいぞ。１本何十万もらうぞ」と言ったという。川島は「そんなにないです、半分くらいです」と否定した。田村は「１本でそんなに入るんや」とうらやんだ。しかし、「家に帰って１カ月でそのギャラやと思った。１日のギャラを１カ月分と思うくらい価値観がずれてて。それに分かったときに、家でひとりで涙が止まらなくなった。あれはキツかった」と相方のギャラの多さに気付いた瞬間を振り返った。

「ラヴィット！」が始まったころについて田村は「最初は嫉妬に狂ってたからネットニュースで『一番数字悪い』、『いつまで持つか』というのを見て喜んでいた」と複雑な胸中を明かした。