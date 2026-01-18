Photo: 小暮ひさのり

2025年6月5日の記事を編集して再掲載しています。

みんなでリアルに集まって遊ぶゲームってやっぱり楽しいね。

Nintendo Switch 2を使って、さっそく「おすそわけ通信」を試してみました。

「おすそわけ通信」とはNintendo Switch 2と対応ソフトが1本あれば、Nintendo SwitchまたはNintendo Switch 2の人が皆で一緒にゲームが遊べるという便利機能です。

パーティーゲームの定番、『世界のアソビ大全51』を1本のソフトで遊んでみた

『世界のアソビ大全51』はおすそわけ通信に対応したソフトです。ソフトを持っているNintendo Switch 2とソフトを持っていないNintendo Switch 2台の計3人で遊んでみました。

オンラインで遊ぶのではなく、リアルに集まってローカル通信で遊べるこの体験はどこか懐かしい感じがします。

おすそわけ通信で遊ぶ場合は、まず最初に本体同士を近づける必要があります。実際に試してみましたが、接続はとてもスムーズで簡単に遊ぶ準備を整えることができましたよ。

Photo: マエノケンタ

3人で「ブラックジャック」と「7ならべ」をプレイしてみました。カードが並べられたゲームテーブルの映像も問題なく反映されたため、快適にゲームを進めることができました。1台のテレビを使ってこの遊び方はできないため、メリットを感じた部分でもあります。

また、動きの激しいアクションゲームじゃないということもあり、遅延に関しては少しだけ感じるほどで、特に支障はありませんでした。

画質的には若干ストリーミングゲームを遊んでいるような感覚ですねー。

でも、特に問題なくプレイすることができてちゃんと快適にゲームできるレベル。ただ本体同士が離れると配信元のNintendo Switch 2の電波マークが悪くなったため、常に近くに寄って遊ぶ必要がありそうです。

Photo: はらいさん

おすそわけ通信で遊んだゲームを持っていない場合も、通信終了後のホーム画面にゲームアイコンが残ります。タップすると｢ニンテンドーeショップへ｣のメッセージが表示され、ソフトの完全版をすぐに購入できる流れとなっています。

「ちょっと遊んでみて、気に入ったら是非購入して遊んでね」という流れ、スーパーマーケットの試食販売が思い浮かびました。

Nintendo Switch 2をまだ購入できていない方でも、ほかのNintendo Switchと接続して皆でワイワイ遊べる「おすそわけ通信」。任天堂の親切な心意気を感じます。