「テラハ」島袋聖南、新ヘアカラーで雰囲気一変「大人っぽさ増して素敵」「綺麗すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/18】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が1月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
島袋は「年末のブリーチから少し落ち着いた どっちが好きかな？」と綴り、透明感あふれるハイトーンカラー姿と、艶やかで深みのある落ち着いた色味へとイメージチェンジした姿を披露。新しいヘアスタイルは、サイドのふんわりとしたウェーブが美しいシルエットを引き立て、洗練された大人の魅力があふれる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「落ち着いたカラーも似合いすぎる」「どっちの髪色も可愛い」「大人っぽさが増してて素敵」「綺麗すぎる」「雰囲気ガラッと変わってて好き」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
