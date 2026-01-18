¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼²Î¹¾ì½ß¡Ö¥É¥ê¥¹¥Æ¡×¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍýÍ³¹Í»¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¥»¥ê¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/18¡Û¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¹¾ì½ß¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Î¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÆþ±¡Ãæ¤Î²Î¹¾ì¤Ï¡ÖDREAM STAGE¡×¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÄê´üÅª¤Ë¡Ø¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÃæÂ¼ÎÑÌéP¤¬²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¡Ø¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ª¡ª¡©¤À¤È¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Å·ºÍ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈºîÉÊ¤Î¹Í»¡¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹K-POPÈÇ¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÙ¡¹Î®¤ì¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¡§¥²¥ó¥¸¥Ö¡Ë¤ÎÂçÁÒ¶õ¿Í¡¢¾®Àô¸÷ºé¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡¢Ä¹ÌîÎ¿Âç¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖEBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR¡×¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¸ãºÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£¤µ¤é²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤È¸«¼Î¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö1¿Í¤À¤±Æ¨¤²¤ó¤Î¤«¤è¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª»úËë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¯¡¢¥é¥¤¥È¡¢¥½¥¦¡¢¥·¥ó¤ÈÌòÌ¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¤ÎÅê¹Æ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é²Î¹¾ì¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥»¥ê¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²Î¹¾ì½ß¡Ö¥É¥ê¥¹¥Æ¡×¹Í»¡¤òÅê¹Æ
¢¡¡Ö¥É¥ê¥¹¥Æ¡×¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×Ìò¤ÇÅÐ¾ì
¢¡²Î¹¾ì½ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¤ÎÅê¹Æ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é²Î¹¾ì¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥»¥ê¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
