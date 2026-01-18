娘「お願い！ 友だちとLINE交換させて」私「2人きりで何を話すつもり？」→ 娘から『致命的な一言』が

「LINE交換は中学生から」という約束があるにも関わらず、どうしても友だちとつながりたいと懇願する娘。根負けした私は、相手の親と相談して妥協案を出しました。しかし、娘の熱意は突然冷めることに。親の心配をよそに、娘が放った「致命的な一言」とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。

「友だち追加は中学生から」スマホを持たせた娘との約束

小学生高学年になった娘にスマホを持たせた私。

スマホの目的は、習い事や遊びに行ったときの、私との連絡手段のためです。

「お友だちとのLINE交換は、中学生になってからね」という約束をし、それを娘も守っていました。

親たちが提案した妥協案

しかしある日のこと。

習い事で仲良くなったAちゃんとどうしてもLINE交換がしたいと言い出したのです。

私は「中学生になってからでしょ」と約束を伝えましたが、娘は「どうしても交換したい」と食い下がります。娘があまりに言うので、私はAちゃんママに相談しました。

そして、Aちゃんのママと私はLINEでつながっているので、親の目が届く範囲ならトラブルも防げるしと考え「私、娘、Aちゃん、Aちゃんママの4人のグループLINEを作るならいいよ」という話になりました。

それでも娘は、「Aちゃんと2人がいい」「LINE交換したい」と言います。「2人きりで何を話すつもりなんだろう」と、私は少し不安な気持ちで構えていました。