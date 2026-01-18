ボルシアMGの高井幸大から町野修斗へロングフィードも、有効な攻撃にはならず

ドイツ1部ブンデスリーガのボルシア・メンヒェングラートバッハ（ボルシアMG）は現地時間1月17日にリーグ戦のハンブルガーSV戦に0-0で引き分けた。

スコアレスのゲーム展開のなか、後半43分に1月の移籍市場でイングランド1部プレミアリーグのトットナムから期限付き移籍加入したDF高井幸大がピッチに入り、アディショナルタイムにはFW町野修斗も投入された。

アディショナルタイムには高井から町野へのフィードが通る場面もあったが、サイドで孤立して有効な攻撃にはならず。そのまま試合は0-0で引き分けた。

前節のホッフェンハイム戦で0-4のハーフタイムに投入され立て直したと評価された高井だが、今節もスタメン出場とはならず。前節の5失点大敗から立て直した感もあるボルシアMGだが、前線と最後方の日本人コンビは出場時間を増やしながらチームを浮上させることが期待される。

この試合をライブ中継した「DAZN（ダゾーン）」は、公式YouTubeでハイライトを公開。ファンからは「高井から町野への正確なロングフィードをご覧ください」「高井いいね」「高井良かったよ」「町野を出すタイミングが遅い」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）