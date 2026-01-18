NECナイメヘン佐野航大が、ブレダ戦でチームを勝利に導く劇的弾を決めた

オランダ1部のNECナイメヘンに所属するMF佐野航大が、チームを勝利に導く劇的ゴールを決めた。

NECは現地時間1月17日のリーグ第19節でブレダと対戦した。3-3で迎えた試合終了間際、NECは左サイドから攻撃を仕掛けると次々にゴール前へ選手が入っていき、相手DFに止められそうになったところをフォローしながらゴール前まで進出。最後は味方のコントロールが長くなったところに後ろから走り込んできた佐野が蹴り込み、劇的な勝ち越しゴールになった。

NECの同FW小川航基はスタメンから後半途中までプレーし、決勝弾をマークした佐野はフル出場だった。ドイツ1部ブンデスリーガのヴォルフスブルクへの移籍が報じられている塩貝健人は登録メンバーから外れていた。

ファンからは「シュートはもちろんその前のヒールパスもお見事」「かっこよすぎな」「岡山の至宝」「結果出しすぎ」「喜ばれすぎてボコボコにされてて草」「スゲェな、としか」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）