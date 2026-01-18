フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。肩書について語った。

この日番組では「俳優・タレントの森香澄さん」と紹介され、タレントの島崎和歌子が「今は肩書はフリーアナウンサーって…」と確認した。すると森は「っていう時もありますね。MCとかのお仕事とか、イベントのMCやる時もあるんで、そういう時はフリーアナウンサーですって言う時も。結構都合よく使ってます。いろいろ」と説明した。

どんな仕事が楽しいかと聞かれ「バラエティーももちろん楽しいですけれど、アナウンサーの時もバラエティー番組は出ていたので、全く新しいことって言ったらお芝居にはなるので」と森。「挑戦という意味では一番楽しい」と明かした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「どんどんやっていいと思うよ。やりたいことやりゃあいいのよ」と背中を押した。「なんかあれかい？そういうこと、文句言う人いるのかい？フリーアナウンサーが女優？何やってるんだとか言うやついるのかい？」と尋ねると、森は「まあまあまあ、多少はそうですねえ」と明言した。

批判的な意見は「まあ、ありますね」と再度回答し「やっぱり何をしている人なのか分からないみたいな。軸がブレブレみたいな感じで捉えられる人もいるんですけれど、もう今は令和なので、1個に絞る必要はないというか。まあいろんな機会があるんだから」と言葉に力を込めた。