わんちゃんの視力はあまり高くないと聞いたことがある人もいるのではないでしょうか？そんなわんちゃんが巻き起こした、笑顔あふれる光景が296万再生を超える反響をみせています。投稿を見た人からは、「『Now Loading…』って顔してるｗ」「どちら様感が否めなさすぎる（笑）」とコメントが寄せられ、わんちゃんと飼い主さんのやりとりがたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：部屋に入ったら『誰だ…？』と警戒する犬→飼い主だと気づいた瞬間の『リアクション』】

お部屋に入ってきた飼い主さんを見つめるもなか君

Instagramアカウント『ポメ柴もなか(もちゃ)୭』に投稿されたのは、お部屋に入ってきた飼い主さんをジッと見つめるわんちゃんの様子。この日、ポメラニアンと柴犬のMIX犬もなか君がお部屋でくつろいでいると、突然ドアが開いたのだそう。

すると、もなか君はその相手をジッと見つめて固まってしまったといいます。しかし、その相手はもなか君が大好きな飼い主さん。わんちゃんは視力が高くないため、相手が誰なのかすぐに認識できなかったようです。

飼い主さんを見つめながら、何か考えるように上目遣いをするもなか君にキュンとしてしまいます。

飼い主さんだと気が付いた瞬間…

そうして目の前の相手が誰なのか考えていたもなか君ですが、すぐに飼い主さんだと気が付いたご様子。お部屋に入ってきた人物が飼い主さんだと確信した瞬間、もなか君は座っていたベッドから飛び降り、飼い主さんのもとへと駆け出します。

そして、耳をぱたんと後ろに倒し、嬉しそうに飼い主さんへ飛びついたそう。そのままふたりはダンスをするようにくるくると周り、楽しそうに遊び始めたのでした。

飼い主さんが「あっ」と言うと…

そうして楽しく遊び始めたもなか君と飼い主さん。そこで、飼い主さんはちょっとしたイタズラを仕掛けてみることに。それは…「あっ」と言って、もなか君の反応をみてみること！人間同士だったら、会話をしている最中に「あっ」と言われたら注意を向けることが多いですが、はたしてわんちゃん相手ではどのような反応を見せてくれるのでしょうか？

さっそく飼い主さんがもなか君に「あっ」と意味深な声をあげてみると…どうやら、もなか君も飼い主さんの反応が気になったご様子。「どうしたの？」といった表情で飼い主さんの方をジッと見つめてきたそう。

その後も、遊んでいる最中に飼い主さんが「あっ」と言うと、もなか君はその度に真面目な顔で飼い主さんのことを見つめていたのだとか。その様子がまるでコントのよう。投稿を見ていた人からは、笑いが巻き起こることとなったのでした。

こちらの投稿には、「『あっ』って言うと止まるの分かるｗ」「飼い主さんのテンションも面白すぎる」といった感想や、「飼い主さん認識するのに時間かかったなｗ」という声もあがっています。

Instagramアカウント『ポメ柴もなか(もちゃ)୭』では、そんなもなか君と飼い主さんの賑やかで楽しい日々が投稿されていますよ。

もなか君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ポメ柴もなか(もちゃ)୭」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。