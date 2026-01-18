ある保護犬の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破し、「信じられない…」「こんなに可愛い子なのに…」「今度こそ幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：たまたま『田んぼで犬を捨てる現場』を発見→保護後、愛情を込めてお世話をし…新たな犬生を歩む光景】

田んぼで捨てられた犬

Instagramアカウント「anjyu_kitamura」の投稿主である『北村杏樹』さんは、NPO法人アニマルレスキューMikiJapanの代表として、犬猫保護活動に尽力されています。

今回紹介したのは、ある柴犬さんのエピソードです。柴犬さんは、田んぼで捨てられていたところをレスキューされたわんこなのだそう。遺棄の瞬間を発見した近隣の方が保護したのでした。柴犬さんを捨てた張本人は、すぐに車に乗って立ち去ってしまったといいます。

柴犬さんは、生後4ヶ月程度の女の子だったとか。体が汚れていたため、シャンプーやノミダニ駆除を行ったそうです。

愛情を込めて育てた結果…

保護当時から、とっても友好的だったという柴犬さん。シェルターにて、『モン』ちゃんという素敵な名前を贈られました。

一度は手放されてしまった命を守るため、北村さんやスタッフは懸命にお世話をしたといいます。「今度こそ幸せになってほしい…」そんな思いで、里親さんを探し続けたそう。

そんな努力が実ったのか、なんとモンちゃんを引き取りたいというご家族が！！現在は、優しいご家族の元で、新たな犬生を送っているそうです。

これからもモンちゃんが幸せで過ごせるよう、願ってやみません。

この投稿には「命を繋いで頂きありがとう」「たくさん愛されて幸せになってね」「これからも応援しています！！」などの温かなコメントが寄せられています。

別の保護犬のエピソードも

他の投稿では、ポメラニアンの『花』ちゃんについてのエピソードも紹介されました。花ちゃんは、おじいちゃんを亡くしてひとりぼっちになってしまったそうです。おじいちゃんが発見されるまで、2～3日も寄り添い続けていたとか。

そんな花ちゃんも、新たなご家族の元へ。遠路はるばる花ちゃんに会いに来てくれたご家族は、家に着いた途端に花ちゃんの様子を送ってくれたといいます。ご家族の元で過ごす花ちゃんは、幸せそうな笑顔を浮かべていたとか…。

たくさんの人の愛と尽力によって繋がれた、命の物語なのでした。

写真・動画提供：Instagramアカウント「anjyu_kitamura」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。