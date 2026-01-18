玩具ではありません！ある機能がついた頼れる100均ぬいぐるみ

見た目はぬいぐるみ、でも実はある役割を持っている実用的なアイテムなんです！ポイントはこの長〜い腕。中にマグネットが仕込まれていて、カーテンをまとめるタッセルとして使えます。厚手のカーテンもしっかり束ねてキープでき、使わないときはバーなどにぶら下げたり、ちょこんと置いて可愛く飾っておけます♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アニマルカーテンタッセル（猿）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480836140

ただのぬいぐるみじゃないんです♡ダイソーの『アニマルカーテンタッセル（猿）』

カーテンまわりの小物を探しに、ダイソーのリビンググッズ売り場を訪れると、可愛らしいお猿さんのぬいぐるみが置かれていました。

実はこれ、ただのぬいぐるみではなく、カーテンタッセルなんです！

以前、通販サイトでアニマル型のタッセルを見かけた際は、700円くらいで販売されていた記憶があります。

ダイソーではその半額以下の330円（税込）で、お得に手に入るのが嬉しいです。

手の中にマグネットが仕込まれていて、カーテンを束ねて両腕を回し、手を合わせるとピタッと吸い付く仕様。

腕が長めなので、厚手のカーテンもしっかり束ねることができます。

マグネットが強力なので、勝手にほどけたり、ぬいぐるみの重みでずり落ちてくる心配もなし。

朝にカーテンを開けて束ね、そのまま1日過ごしてもしっかりキープしてくれます。

カーテンにしがみつく姿は愛嬌たっぷりで、インテリアとしてもかわいいです♡

使わないときも置き場に困らず可愛く保管できる！

カーテンを閉めている間、タッセルの置き場に困ることは意外と多いもの。

その点、このお猿さんは後ろ側に紐がついていて、ふさかけやフックなどに吊るしておけます。

こんな感じで、つっぱり棒やバーにぶら下げて保管しても◎

片付けるというより飾っている感覚に近く、使っていない時間までお部屋の雰囲気を和ませてくれます。

今回は、ダイソーの『アニマルカーテンタッセル（猿）』をご紹介しました。

可愛い系の雑貨は実用面が控えめなことも多いですが、このタッセルは実用性も十分。

330円（税込）という価格ながら、作りもしっかりしていて、チープさを感じにくい印象です。

同じタイプで、「ナマケモノバージョン」もあるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。