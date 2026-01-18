玩具ではありません！ある機能がついた頼れる100均ぬいぐるみ
商品情報
商品名：アニマルカーテンタッセル（猿）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480836140
ただのぬいぐるみじゃないんです♡ダイソーの『アニマルカーテンタッセル（猿）』
カーテンまわりの小物を探しに、ダイソーのリビンググッズ売り場を訪れると、可愛らしいお猿さんのぬいぐるみが置かれていました。
実はこれ、ただのぬいぐるみではなく、カーテンタッセルなんです！
以前、通販サイトでアニマル型のタッセルを見かけた際は、700円くらいで販売されていた記憶があります。
ダイソーではその半額以下の330円（税込）で、お得に手に入るのが嬉しいです。
手の中にマグネットが仕込まれていて、カーテンを束ねて両腕を回し、手を合わせるとピタッと吸い付く仕様。
腕が長めなので、厚手のカーテンもしっかり束ねることができます。
マグネットが強力なので、勝手にほどけたり、ぬいぐるみの重みでずり落ちてくる心配もなし。
朝にカーテンを開けて束ね、そのまま1日過ごしてもしっかりキープしてくれます。
カーテンにしがみつく姿は愛嬌たっぷりで、インテリアとしてもかわいいです♡
使わないときも置き場に困らず可愛く保管できる！
カーテンを閉めている間、タッセルの置き場に困ることは意外と多いもの。
その点、このお猿さんは後ろ側に紐がついていて、ふさかけやフックなどに吊るしておけます。
こんな感じで、つっぱり棒やバーにぶら下げて保管しても◎
片付けるというより飾っている感覚に近く、使っていない時間までお部屋の雰囲気を和ませてくれます。
今回は、ダイソーの『アニマルカーテンタッセル（猿）』をご紹介しました。
可愛い系の雑貨は実用面が控えめなことも多いですが、このタッセルは実用性も十分。
330円（税込）という価格ながら、作りもしっかりしていて、チープさを感じにくい印象です。
同じタイプで、「ナマケモノバージョン」もあるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。