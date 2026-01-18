タッカー獲得で進むドジャースの“金満化”が波紋！　米記者が現役選手の本音を暴露「どうやって勝てっていうんだ？」

米球界を席巻する大型補強を展開し続けるドジャース(C)Getty Images

ワールドシリーズ3連覇に向け、ドジャースは“穴”を完全に埋めた。現地時間1月15日、今オフのFA市場の目玉となっていたカイル・タッカーと4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）の電撃契約を締結した。

3000万ドル（約47億4000万円）の後払い契約が付帯するものの、年俸6000万ドル（約94億8000万円）というメガディールは、球界を騒然とさせた。大谷翔平との10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）をはじめ、昨今に大型契約をいくつも成立させているドジャースだが、その資金力の底は見えない。まさに圧倒的である。

だが、大枚を叩き続けるドジャースの大型補強は波紋も呼んでいる。米球界のあらゆる事情に精通する米スポーツ専門局『ESPN』の敏腕記者であるジェフ・パッサン氏は、米ポッドキャスト番組『The Pat McAfee Show』に出演し、ドジャースのタッカー獲得による関係者たちの反応を代弁するように語っている。

「ドジャースはワールドシリーズを連覇して、さらに動いている。このFA市場では最高の選手たちを獲得した。だから多くの人々はシーズン開幕を前に『自分たちにはチャンスがない』と感じている。そして、それは決してファンだけじゃない。選手や関係者たちも、だ。

私は、タッカーの契約直後にある選手から連絡を貰った。彼は言ったよ。『あのドジャースにどうやって勝てっていうんだ？』とね。もちろん野球は必ずしも“最高”のチームが勝つわけじゃない。だが、ここ数年はそうなっている。球界にはまたそうなるという恐れがある」