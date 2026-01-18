「ニュースステーション」などで活躍し、元日に８１歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さん。

実はＴＢＳの局アナ時代に、料理愛好家の平野レミさんとラジオの帯番組でコンビを組み、私生活でも親交があった。久米さんの思い出を平野レミさんに語ってもらった。（デジタル編集部）

足を蹴られて眼鏡が壊れたラジオ生放送

「数年前に電話で話したら、珍しく無口で、奥さんの麗子さんから『レミさんのご飯を久米くんに食べさせてあげてよ』と言われたのが最後になっちゃった。体調がもう悪かったのかな。いなくなっちゃって、さみしい、さみしい」と、久米さんの訃報にレミさんはそう話した。

久米さんは、１９６７年に早稲田大を卒業後、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。１９７０年１０月から、平日の昼間に放送されたラジオの帯番組「ミュージックキャラバン」をレミさんと担当していた。スーパーや商店街からの生放送で、番組内でかけるレコードの歌い手の性別が男性か女性かをあてるクイズで、「男が出るか〜、女が出るか〜」と歌うレミさんのかけ声が流行した。

「ラジオで久米さんは私の見張り役だった。私が何か危ないことを言いかけると、足を蹴って止める係。『痛っ！』って思わず声が出てしまうほどの勢いで、私の眼鏡が外れて三つ壊れました」とレミさん。当時のレミさんを久米さんは自身のエッセーで「歩く放送事故」と紹介している。

若手アナウンサーだった久米さんは、ディレクターとは政治の真面目な話をする一方、番組が始まるとガラリとムードを変えて、甲高い声のハイテンションで番組を進行。番組が終わったら「こんなことやってていいのかな」とつぶやいていたという。

「スタッフもみんな若くて勢いがあって、久米さんも、意地悪な時もあるけれど、見ていてすがすがしくていい男でね。空いた時間には一緒にプールに行ったり、千鳥ヶ淵でボートをこいだり、スタッフからラブレターもらったり。青春でしたね」と振り返る。

「ついて行ったらダメ」との言葉に反抗して

久米さんはレミさんの夫となるイラストレーターの和田誠さん（２０１９年死去）のマージャン仲間だったという。和田さんからレミさんを紹介してほしいと頼まれた久米さんは、「あの人だけはやめておいた方がいい。人生を棒に振りますよ」と断ったという。でも、レミさんのことを諦めきれなかった和田さんは、ＴＢＳのスタッフ経由でレミさんとの食事会をセッティングする。

「和田さんと食事に行くと言ったら、久米さんが『ご飯の後で僕の家にと誘われても断るように』って言うのよ。いつも足を蹴られて、ちょっと頭にきていたから、久米さんに反抗する気持ちで、和田さんから誘われた時に『行きます！』って言っちゃった」

その夜に話しが弾み、１週間ほどで、レミさんと和田さんの２人は結婚を決めるのだから、久米さんが影のキューピッド役を果たしたとも言えそうだ。久米さんとのラジオ番組は、レミさんが結婚して番組を卒業した７３年３月末まで続いた。

亡くなった久米さんにいま伝えたいことを聞くと、「私もそろそろ天国に行きそうだから、そうしたらまた一緒に天国でやりたいですね。今度はレコードじゃなくて、出産の陣痛を見て、男が出るか、女が出るかって、言い合っていたい」。

レミさんと久米さんとの出会いやエピソードは、１月１５日に出版された平野さん初の自伝「平野レミ大百花」（中央公論新社）で詳しく紹介されている。