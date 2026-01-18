32歳から医学部受験を開始し、2人の子育てをしながら7浪で医学部に合格。在学中に第3子を出産し、留年や医師国家試験不合格を経て、53歳で念願の医師になった新開貴子さん（60歳）。「医師になって人の役に立つ」。その想いを貫いた半生は、こちらも勇気をもらえるものでした。

家庭崩壊を感じ、心理学を志すも受験は不合格

53歳で医師になり、現在は総合診療科で働く新開さん

── 新開さんは32歳のときに医学部の受験勉強を始め、7浪したのちに医学部に合格。留年や医師国家試験不合格がありつつも、53歳で医師免許を取得されました。いっぽうで、受験勉強をしている間に34歳で結婚し、子どもが3人生まれ、子育てと受験勉強を両立されてきました。

60歳を迎えた現在は主に総合診療科で内科医として働いているそうですが、まず、医師を目指したきっかけや背景を教えてください。

新開さん：小学校に入学前、近所のおばあさんが夏祭りに連れて行ってくれたのですが、金魚すくいでとった金魚が地面に落ちてしまって。土の上で跳ねる金魚をどうすればいいのかわからず、その間に金魚は動かなくなってしまったんです。「私が金魚を死なせてしまった」と罪悪感でいっぱいで…。その金魚を救えなかったことが私の生き方を変えました。それからは捨て猫や捨て犬を見つけては家に連れて帰ったり、エサを持って行ったりと、命をどうにかいかしたいと思うようになりました。小学生のころには「医師になりたい」という夢を抱いていましたね。

ただ、学校は地元の島根大学教育学部附属小学校・中学校へ入学しましたが、成績はクラスで最下位。自分は勉強ができないと思って小学生のころは医師に憧れていたけど、医師の夢は諦めていました。

── また、子ども時代は複雑な家庭環境で過ごされたと聞いています。このことは後の進路に影響を与えましたか？

新開さん：そうですね。実家は母が財界人が訪れる高級クラブナイトクラブや薬局を経営していて、父もその手伝いをしていたので両親は不在なことが多く、その間、私は近所のおばあさんに預けられていました。あまり勉強をするような環境ではなかったです。

それに、両親はそれぞれ別のパートナーを作っていました。子どもながらに家庭の崩壊を感じて、ストレスで中学生のころには髪の毛まで抜くようになっていました。高校は偏差値の低い学校にかろうじて入学しました。

結局、私が高校2年生のときに両親は離婚。進路を考えたときに家庭環境ですごく悩んだことから、大学では心理学を学んでカウンセラーになろうと思い、同志社大学の心理学部を第一志望にしました。ただ、受験は惨敗。ほかにも心理系の学部を受験しましたが合格できず、合格した短期大学のなかから東京女学館短期大学英文科を選び、上京しました。

摂食障害で退社し帰郷「心理学への思いが再燃」

── 短大卒業後は、東京で就職されていますね。

新開さん：レナウンに就職して海外事業部に配属され、3年後には日本航空に転職、羽田空港でグランドスタッフとして働きました。けれども、20歳ころから人間関係がうまく築けず、摂食障害になり、体重が一気に15キロくらい落ちてしまいました。限界を感じて25歳で島根の実家に戻りました。

島根に戻っていろいろ振り返ると、東京での仕事は楽しかった反面、精神的に悩むことが多かったと感じて。大学で心理学を学びたいという思いが再燃したんです。予備校に1年間通った後、26歳のときにAO入試で島根大学教育学部に入学。臨床心理士になるために勉強して、30歳で卒業しました。

その後、実家の薬局を手伝いながら、病院の精神科でも週1回摂食障害やアルコール中毒の人にむけてセルフミーティングを開いていました。その仕事も充実していましたが、やはり精神だけでなく身体の両面から人を救いたいという思いが次第に強くなって、再び医師を目指そうと思うようになりました。当時、すでに32歳。自分の思いを周囲に話すと、年齢を理由にみんなには反対されました。

32歳で医師の道を目指した背景にあった父の死

そんななか、唯一、応援してくれたのは父でした。父は私が子どものころは家に不在がちでしたし、両親の仲が悪かったので、家族は安心できる存在ではありませんでした。ただ、母と離婚後にひとり暮らしをしていた際に糖尿病を患っていて。健康面に不安を抱えながら、精神的にも寂しかったんだと思います。私も当時は十分大人になっていたので、父との関係性は子ども時代に比べると穏やかになっていて。そんななかで、「医師になりたい」と告げた娘を父は応援してくれた。しかも周囲が反対するなかで。それが本当にうれしかったんです。

でも残念なことに、私が医師になりたいと告げてから半年後に、父は自死してしまいました。父のような人を出したくないという思いも、医師になる決断の後押しになったと思います。

受験生で結婚・出産「試験会場のトイレで授乳も」

左から新開さん、実母、夫。結婚後に夫は九州大学に入学。新開さんも福岡で受験勉強をすることに

── 32歳で小学校のころに抱いた夢の再スタートをきるわけですが、医学部受験は難関と言われています。受験勉強はどのように？

新開さん：1年目は近所の個人塾に入って、中1の計算問題から始めました。個人に合わせて教えてもらえるので、学びやすかったんです。翌年は塾と並行して、松江市の予備校にも通いました。最初の2年はセンター試験で40％、45％で、合格には程遠かったと思います。3浪目は河合塾にも通いましたが、ここでも2浪目と同じ45％。4浪目は夫が九州大学に入学したため九州の代々木ゼミナールに移りましたが、センター試験は50％に届かない数字でした。

── 受験勉強に励んでいるなか、通っていた塾で11歳年下の現在の旦那さんと出会います。2浪していた34歳のときに結婚されたそうですね。

新開さん：夫は横浜国立大学数学科を中退し、私と同じく医学部を目指していました。

── 夫婦ともに20歳を越え、人生をかけた受験に挑む最中だったと思います。こうした状況でなぜ結婚に踏み切ったのでしょうか。

新開さん：年齢的なこともあり、受験生だからといって結婚や出産を先延ばしにはできなかったんです。

── 4浪していた36歳のときには長女を出産されますが、出産・子育てと並行して勉強を継続されます。体調は大丈夫でしたか？

新開さん：つわりでツラいなか受験勉強をするのは大変でした。重症悪阻（おそ）といって、何も食べられなくなって脱水症状に陥り、3か月入院したこともあります。出産後も、母乳で胸がパンパンに張って、試験会場のトイレで搾乳することもありました。39歳・7浪目のときに第2子の長男を出産したのですが、このときも同じ状態になりました。

── 新開さんが子育てと受験勉強を続けるなか、周囲の反応はどうだったのでしょうか？

新開さん：夫は次男なのですが、義理の父が亡くなったとき、葬儀の席で「次男の嫁は働きもせずに受験を続けて、何やってるんだ」と親族から責められたことがあります。ショックで、川辺で朝まで泣きました。その後、 医師になってからは態度が変わって、帰省すると病気や薬の相談をされるなど、頼られるようになりましたが（笑）。

でも、家族はみんな応援してくれました。夫は聡明な人ですから、本来なら彼も医学部に合格できていたはずです。でも、私の夢を優先して、当初とは別の大学に進路を変えて、卒業後は一般企業に就職。家族を支える道を選んでくれました。子育ても協力的ですし、試験の対策もしてくれました。

私が6浪目のときは夫の仕事の都合で、北海道に引っ越しました。子どもは上の子が3歳になっていて、2番目の子を妊娠していたので、私の母も北海道にきて同居、子どもたちの面倒を見てくれました。母は退職金を全部、私のために使ってくれて、金銭的な援助もしてくれました。兄や義理の父母も島根から手伝いに来てくれて、とても助けられました。7浪目では2番目の子どもが生まれていたので、周りの助けを借りながら子育てと勉強を続けていました。

── なぜ、そこまでして医師を目指し続けたのでしょうか？

新開さん：困難な状況でも医師になる夢を諦めなかった原動力は、自分のように心をないがしろにして生きている人をひとりでも救いたい、という強い思いと、それが自分自身を救うことになる、という確固たる信念でした。もし、穏やかな10代を過ごしていたら、ここまで強く夢にこだわり続けることはなかったかもしれません。数々の困難な経験があったからこそ、同じように苦しむ人々を救いたいという、揺るぎない使命感が生まれたんです。

でも、本音をいえば、こんなに時間がかかるなんて思いもしませんでした。もし、20年もかかると32歳のときに予言されていたら、チャレンジしていなかったと思います。

年齢を気にするより自分の役割をまっとうしたい

── 子育てをしながら受験勉強を継続し、8度目の受験チャレンジでついに愛知県の藤田医科大学に合格されます。そのときの気持ちをお聞かせください。

新開さん：長女が3歳、長男が1歳で、私が40歳になる直前でした。子育ても大変なので、5浪目以降は医学部受験を諦めなければいけないと悩む日が増えていたんです。多浪していると合格が不利という噂もきいていたので、今年ダメだったら諦めようと考えていました。

だから、39歳で藤田医科大学に合格したと知らせがあったときは、飛び上がって喜びました。倍率は20倍でした。私は北海道にいたのですが、知り合いが私の受験番号が載った掲示板の写真を送ってくれたんです。すぐに夫や母に報告して、喜び合いました。40歳の春に大学に入学した際は、夫を単身北海道に残し、子ども2人と大学の近くに引っ越しましたが、その後、夫が転職し、今は一緒に暮らしています。

医学部に合格して、やっと壁を乗り越えられた感動は忘れられません。今は医師になって7年経ちました。医師としてまだまだ勉強することも多いですし、うまくいかずに落ち込む日もあります。でも、患者さんが元気になっていく姿を見たときや、ご家族のホッとした顔を見るたびに、私自身もすごく救われたような、前向きな気持ちになります。

私は子どものころから自分に自信がなかったし、将来医師になることを諦めかけたときもありました。でも32歳で本格的に目指すころには、絶対医師になる！と強い気持ちで突き進んでいきました。途中で結婚・出産を挟み、医師になったのは53歳です。でも年齢を気にするよりも自分の役割をまっとうし、悲しみにくれている人に希望を与えたいという気持ちで今も医師として過ごしています。

