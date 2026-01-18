松本莉緒、2027年3月から拠点を新潟から東京へ「私自身の気持ちの変化というよりも家族としての選択」
【モデルプレス＝2026/01/18】女優でヨガインストラクターの松本莉緒が1月17日、自身のInstagramを更新。拠点を新潟から東京に移すことを発表した。
【写真】子役出身美人女優、家族ショット公開
松本は「いつも見守ってくださっている皆さまへ 今日は、少し大切なお話をさせてください」と書き出し「私ごとでございますが、私たち家族は、2027年3月を目安に、新潟から東京へ拠点を移すことになりました」と記した。生活の拠点を東京に移す理由は「私自身の気持ちの変化というよりも、夫の仕事の都合による、家族としての選択です」と明かし「夫は先に東京へ拠点を移し、私と息子はもう1シーズン、新潟を拠点に暮らしていくことになりました」と伝えている。
2022年にInstagramを通じ、夫の故郷である新潟への移住を発表していた松本。来年に東京へ拠点を移すことについて「ご縁を終わらせるのではなく形が変わるだけ」と記し「新潟のはっきりスッキリした季節。食の豊かさ、自然の美しさ、奥ゆかしい人柄、沢山学び成長させてもらったこの土地」と感謝の気持ちを綴っている。
松本は松本恵名義で子役時代から活躍し、ドラマ「ガラスの仮面」（1997）、「聖者の行進」（1998）、「モテキ」（2010）などヒット作に多数出演。2014年からはヨガインストラクターとしても活動。自身の誕生日である2019年10月22日、かねてより交際していた男性と入籍し、2020年にInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】子役出身美人女優、家族ショット公開
◆松本莉緒、2027年3月目安に拠点を新潟から東京へ
松本は「いつも見守ってくださっている皆さまへ 今日は、少し大切なお話をさせてください」と書き出し「私ごとでございますが、私たち家族は、2027年3月を目安に、新潟から東京へ拠点を移すことになりました」と記した。生活の拠点を東京に移す理由は「私自身の気持ちの変化というよりも、夫の仕事の都合による、家族としての選択です」と明かし「夫は先に東京へ拠点を移し、私と息子はもう1シーズン、新潟を拠点に暮らしていくことになりました」と伝えている。
◆松本莉緒、新潟に感謝の思いつづる
2022年にInstagramを通じ、夫の故郷である新潟への移住を発表していた松本。来年に東京へ拠点を移すことについて「ご縁を終わらせるのではなく形が変わるだけ」と記し「新潟のはっきりスッキリした季節。食の豊かさ、自然の美しさ、奥ゆかしい人柄、沢山学び成長させてもらったこの土地」と感謝の気持ちを綴っている。
松本は松本恵名義で子役時代から活躍し、ドラマ「ガラスの仮面」（1997）、「聖者の行進」（1998）、「モテキ」（2010）などヒット作に多数出演。2014年からはヨガインストラクターとしても活動。自身の誕生日である2019年10月22日、かねてより交際していた男性と入籍し、2020年にInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】