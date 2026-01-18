「バチェラー4」休井美郷、結婚式の様子が話題「ウエディングケーキ大きくてすごい」「会場広くて豪華」シーズン4出演者集結
【モデルプレス＝2026/01/18】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷の結婚式の様子が話題を集めている。17日、同シリーズの出演者らのInstagramやX（旧Twitter）で公開された。
【写真】「バチェラー4」出演美女「ウエディングケーキ大きくてすごい」豪華結婚式
「バチェラー・ジャパン」シリーズの司会を務めている坂東工はXにて「休井さんと旦那様の大切な結婚式の司会を務めさせていただきました」と報告。「お二人が入場される、その直前の一枚 扉の向こうには、これまでの時間と、これから始まる人生が静かに重なっていました」とベージュのタキシードを着た夫と純白のウエディングドレス姿の休井との3ショットを公開した。
また、シンディ（桑原茉萌）はInstagramにて、休井からの直筆のメッセージなど、結婚式の様子を動画で公開。黄皓もInstagramストーリーズにて「自分の人生の中でかけがえのない3ヶ月を過ごしてくれた素敵な彼女たちとも久しぶりに会えました」とシーズン4参加者との集合ショットや娘と参列した様子を披露した。そのほか、中野綾香、あいみん（林愛美）、木下マリア、藤原望未、小口桃子、清水香澄、青山明香里、MIZUKI、松木星良など多数の参列者が式の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「美男美女勢揃い」「会場広くて豪華」「おしゃれ空間」「素敵すぎ」「幸せそう」「おめでとうございます」「ウエディングケーキ大きくてすごい」といったコメントが寄せられている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆休井美郷、結婚式の様子
◆休井美郷の結婚式に反響
