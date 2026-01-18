森香澄「学生時代からの友だち」にTBS宇賀神メグアナ困惑「学生…うん、友だち、友だち」
TBSの宇賀神メグアナ（30歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。ゲストのフリーアナウンサー・タレントの森香澄（30歳）に「学生時代からの友だち」と言われ、「学生…うん、友だち、友だち」と困惑した。
番組には今回、森がゲスト出演。番組MCの極楽とんぼ・加藤浩次が「宇賀神ちゃんとは仲良いんでしょ？」とたずねると、森は「あっ、そうなんです。学生時代からの友だちです」と答えたが、宇賀神アナは「学生…」と困惑の表情を浮かべる。
加藤は森に「スタッフから聞いてるんだけど、どういうこと？」と質問。森は「友だち…だよね？」と直球で聞くと、宇賀神アナは「…うん、友だち、友だち」と自分に言い聞かせるように「友だち」を連呼、加藤は「おかしいぞ、これ（笑）」と笑う。
宇賀神アナによると「9年前に、1度ランチに行った…。（それ以降は）行ってない…」とコメント。森は「あと、（アナウンサーになる前に）同じ事務所だったんですよ。（大学生のときに）学生キャスターみたいなことをやっていて、セント・フォースにいたんですよ。メグちゃんもセント・フォースにいたんですよ。そのとき、ラジオ番組とかでも一緒になってたと思う」と関係性を説明、宇賀神アナも「一緒にやってました」とその点は認めた。
その上で森は「（一緒に）お仕事もしてて、さらにごはんも行ってて」と話し、加藤が「（ごはんは）1回だけでしょ？」と確認すると、森は「えっ、でも1回ごはん行ったら友だちではないですか？」と答え、加藤は「違うでしょうよ！」と強めのツッコミ。
さらに、その後、連絡を取っているのかという質問に、森は「え〜…連絡してなかったっけ？」と宇賀神アナに聞いた瞬間、加藤は「してねぇだろ！てめえ！てめえ、してねえだろ！！」と激しい言葉でツッコんだ。
