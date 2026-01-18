競争心あふれる創業者

フランスのリジェ（Ligier）は最近、ニュルブルクリンクで史上最遅のラップタイムを記録し話題となった。これについては自ら「リジェの輝かしい歴史をほのめかすもの」だと、ユーモラスに主張している。本稿では、その歴史について当時のAUTOCAR誌（英国）の記事を振り返りながら紹介したい。

【画像】フランスなら14歳で運転できる！ スポーティな外観のマイクロカー【リジェJS50を詳しく見る】 全25枚

リジェの名がAUTOCAR誌に初めて登場したのは1964年3月のこと。開催間近のル・マン24時間レースのエントリーリストに記されていた。フランスのポルシェ輸入代理店チームに所属したギ・リジェ氏は、904で7位入賞を果たした。



リジェJS2

自動車レースに初めて出場してから7年、彼は33歳でここまで漕ぎつけた。この成長は自力で成し遂げたものだ。

リジェ氏は7歳のとき、ヴィシー政権下で農夫だった父を亡くし、14歳で資格も持たずに学校を中退。精肉店の助手として働き始めた。早くからスポーツの才能を示し、優秀なボート選手となったほか、兵役に就きながら国際ラグビー選手としても活躍した。AUTOCAR誌は後に、この経験が「彼の競争心、頑固さ、打たれ強さ、そしてチームスピリットを育てた」と評している。その後、彼は二輪レースにも参戦した。

成功を夢見たリジェ氏は、1960年に中古のブルドーザーを購入し、1日18時間、土砂を運び続けた。ほどなくして、彼の会社は1000人の従業員を擁し、数百万ユーロ規模の価値を持つ、フランスにおける高速道路建設の主要請負業者となった。その飛躍の秘訣は、「最も困難な仕事を受け入れ、競合他社よりも迅速にやり遂げること」だという。

ル・マンでのデビューから2年後の1966年、リジェ氏はF1に参戦し、クーパーを購入してモナコでデビューを果たした。その年の後半、ニュルブルクリンクでクラッシュを経験し、1967年には新車を購入しなければならなくなった。しかし、この時購入したブラバムも競争力に欠け、「失望した」リジェ氏は13回のグランプリを終えて、F1から撤退した。最高順位は8位だった。

作り手の性格を反映したマシン

リジェ氏は次に、自ら車両を製作することにした。シャシーは、フランスのスポーツカーレースのスペシャリストであるCD社のエンジニアを雇い、ボディはイタリアのコーチビルダーであるフルア社に委託。パワートレインはフォード・コスワースのV6エンジンとヒューランドのマニュアル・トランスミッションを採用した。

このマシンは『JS1』と名付けられた。JSとは、リジェ氏の親友であり、同じく自力で成功を収めたジョー・シュレッサー氏に由来する。パリでシェルビーのディーラーを経営していたが、F1の事故で亡くなったばかりだった。



リジェJS2

JS1はレースで成功を収め、すぐに改良型の『JS2』の開発が始まった。シトロエンSMに搭載されていたマセラティのV6エンジンの高出力バージョンを搭載した。

1975年、AUTOCAR英国編集部は樹脂製ボディのJS2の公道仕様を試乗し、次のように伝えた。

「このクルマは作り手そのものだ。四本の太いタイヤにしっかり支えられ、ずんぐりとして力強く、攻撃的な印象すら与える。性能も、その印象にふさわしいものだ。静止状態から1kmの加速タイムはわずか27秒強。V6エンジンは3500rpmを超えると力強く引っ張る」

「低速ではサスペンションが硬いが、高速巡航時には見事に滑らかになる。実際、全体的な乗り心地は同クラス最高レベルと言えそうだ」

「市街地では、JS2の運転はいくつかの理由で苦痛を伴う。しかし、開けた道に出た途端に様変わりする。ステアリングはあらゆる点でほぼ完璧だ。コーナリング性能は極めて高く、優れたフィードバックがある。これらすべてが相まって、驚異的な潜在能力を秘めており、運転する喜びを実感させてくれる」

奇妙なマイクロカー製造へ

この年の夏、JS2はル・マンで大活躍を見せた。コスワース製V8エンジンをフル活用し、わずか1周差で2位に入賞したのだ。リジェは1976年、マトラ製V12エンジンを搭載した自社開発の『JS5』でグランプリに復帰し、さらに注目を集めた。ドライバーのジャック・ラフィット氏は同年3度の表彰台を獲得し、1977年には『JS7』でリジェ初の優勝を飾った。1979年になると2台目のマシンを追加し、タイトル争いの素地を整え、定期的に勝利を収めるようになった。

そんな経歴を持つリジェが、1980年のパリ・モーターショーで排気量49cc、2ストロークのマイクロカーを発表した時はさすがにAUTOCARも困惑した。そのデザインはトラックのキャビンを思わせるものだった。起業家精神旺盛なリジェ氏は、14歳から運転可能な「Voitures sans permis（免許不要車）」の市場に可能性を見出したのだ。



リジェJS4

『JS4』は数々の成功を収めたマイクロカーの先駆けとなったが、レースチームのエキップ・リジェは1981年以降、かつての栄光を取り戻すことはなかった。ただ、1996年の最終シーズンにはオリビエ・パニス氏の運転によりモナコGPで過酷な消耗戦を制し、ドラマチックな幕引きを迎えている。

ギ・リジェ氏は2015年、85歳で死去し、事業は息子のフィリップ氏に引き継がれた。企業としてのリジェは現在、マイクロカー業界最大手となり、ル・マンを含むさまざまなレースにも参戦している。唯一欠けているのは、公道走行可能なスポーツカーだけだ。