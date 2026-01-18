1960年代のトラバントを上回るタイム

マイクロカーで知られるフランスの自動車メーカー、リジェが、ニュルブルクリンクで新記録を樹立した。ノルトシュライフェ周回における「史上最遅」のラップタイプを達成したという。

【画像】ディーゼルの小型四輪車、まさかのニュル挑戦！【リジェJS50を詳しく見る】 全23枚

今回、排気量499.8ccのディーゼルエンジンを搭載する小型四輪車『JS50』は、全長約20.8kmのコースを1周するのに28分25.8秒を要した。リジェによれば、これは「F1におけるリジェの輝かしい歴史をほのめかすもの」だという。



ニュルブルクリンクに挑むリジェ『JS50』 リジェ

JS50は欧州のL6カテゴリーで認証を取得し、最高速度は45km/hに制限されている。従来の乗用車と異なり、フランスでは14歳以上のドライバーが免許なしで公道走行できる2シーター車「Voiture sans permis（免許不要車）」となる。

フランスのジャーナリスト、マーティン・クーロン氏とニコラ・ムニエ氏は、今回の記録挑戦走行に備えて、JS50をパリからノルトシュライフェまで運転し、軽油満タンで500kmの行程を完走した。平均燃費33.3km/lを達成したが、これは低速走行によるところが大きい。

リジェは、JS50のEVバージョンでも新記録を樹立した。1台はL6カテゴリー、もう1台は最高速度75km/lのL7eカテゴリーとして認証を得た仕様だ。2台のEVは、航続距離がわずか192kmのため、ノルトシュライフェまで自走ではなく輸送された。

L6仕様のEVは27分55秒6のラップタイムを記録した。最高速度はディーゼル車と同等であるにもかかわらず、30秒も速かった。一方、L7e仕様は19分53秒4を記録した。

周回走行はサーキットに他の車両が存在しない状態で実施した。これまでの最遅ラップタイムは1960年にトラバントP50が記録した16分1秒だった。

一方、ニュルブルクリンク最速の市販車はメルセデスAMGワンで、6分29秒1を記録している。

ドイツでのJS50の価格は1万5200ユーロ（約280万円）からとなっている。