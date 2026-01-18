伊藤英明「ゴルフしない」きっかけとなった先輩俳優の名前＆言葉を明かす→「久しぶりにお会いしたら」
俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54 ※関西ローカル）にゲスト出演した。
【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転 助手席に浜田雅功
番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功と2ショットで大阪ロケ。移動中に趣味の話題になった。
伊藤が「普段ゴルフとかですか？」と聞くと、浜田は「ゴルフするけども、寒い時期はしないです」と回答。伊藤自身は「ゴルフしないんです」と明かした。
さらに、伊藤は「昔、岩城滉一さんが『お前、俳優はゴルフなんかやっちゃいけないよ』『ゴルフなんかやったらおしまいだからな』と。『付き合いやめる』ぐらいで…」と告白。「久しぶりにお会いしたらガンガンやってました」と笑わせた。
伊藤は、スカイダイビングや乗馬などを楽しむとしつつ、「子どもが生まれてから危険なので、そういうのはやめました」とも言及。あらためて「車が好きですね」と笑顔で語った。
同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。
【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転 助手席に浜田雅功
番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功と2ショットで大阪ロケ。移動中に趣味の話題になった。
伊藤が「普段ゴルフとかですか？」と聞くと、浜田は「ゴルフするけども、寒い時期はしないです」と回答。伊藤自身は「ゴルフしないんです」と明かした。
さらに、伊藤は「昔、岩城滉一さんが『お前、俳優はゴルフなんかやっちゃいけないよ』『ゴルフなんかやったらおしまいだからな』と。『付き合いやめる』ぐらいで…」と告白。「久しぶりにお会いしたらガンガンやってました」と笑わせた。
伊藤は、スカイダイビングや乗馬などを楽しむとしつつ、「子どもが生まれてから危険なので、そういうのはやめました」とも言及。あらためて「車が好きですね」と笑顔で語った。
同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。