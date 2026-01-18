伊藤英明 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54　※関西ローカル）にゲスト出演した。

【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転　助手席に浜田雅功

　番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功と2ショットで大阪ロケ。移動中に趣味の話題になった。

　伊藤が「普段ゴルフとかですか？」と聞くと、浜田は「ゴルフするけども、寒い時期はしないです」と回答。伊藤自身は「ゴルフしないんです」と明かした。

　さらに、伊藤は「昔、岩城滉一さんが『お前、俳優はゴルフなんかやっちゃいけないよ』『ゴルフなんかやったらおしまいだからな』と。『付き合いやめる』ぐらいで…」と告白。「久しぶりにお会いしたらガンガンやってました」と笑わせた。

　伊藤は、スカイダイビングや乗馬などを楽しむとしつつ、「子どもが生まれてから危険なので、そういうのはやめました」とも言及。あらためて「車が好きですね」と笑顔で語った。

　同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。