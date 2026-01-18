環境省や水産庁などが関東最大のカワウの営巣地「行徳湿地」（千葉県市川市）で、ドライアイスを使った繁殖の抑制に乗り出した。

卵を凍らせて孵化（ふか）しないようにする。行徳湿地で越冬・繁殖したカワウは、春から夏にかけて関東各地に飛んでいき、アユなどを捕食しているとみられ、個体数を減らすことで食害を防ぐ狙いだ。（千葉支局 渋谷功太郎）

行徳湿地に先月１６日の午前、環境省や関東地方の自治体関係者ら約４０人が集まった。湿地内の樹木はカワウのフンで真っ白に汚れ、枯死した樹木もある。上空を数百羽が飛び、吐き戻した魚の腐臭が鼻をつく。

環境省関東地方環境事務所の職員らは、巣の中にある卵の周囲にドライアイスを置く作業を始めた。約７メートルの釣りざおの先端に手鏡をつけた手製の器具を伸ばし、樹上にある巣の内部を確認。卵を見つけると、ザルをつけた器具を伸ばして巣内にドライアイスを投入し、卵の周辺を覆った。

カワウは体長約８０センチの水鳥で、１日に約５００グラムの魚を捕食する。高度経済成長期の水質汚染などで一時、全国で約３０００羽まで減少したが、水質改善などに伴って１９８０年代以降は増加に転じ、各地で漁業被害やフン害などを生じさせている。全国内水面漁業協同組合連合会のまとめでは、カワウによる２０２３年の漁業被害額は全国で８５億円と推定される。

千葉県によると、行徳湿地では２２年以降、１万羽前後が生息する。２４年１２月時点では１万３８４３羽が確認された。

水産技術研究所によると、ＧＰＳ（全地球測位システム）を取り付けた行動調査で、カワウは行徳湿地から関東各地に飛んでいくことが判明した。繁殖数が増えると各地でアユなどの食害拡大につながる可能性があり、行徳湿地での対策が重要だという。

個体数を減らすには銃器で捕獲・駆除する方法がある。ただ、住宅地に隣接する湿地では、鳥獣保護法で銃猟が禁じられているうえ、ねぐらをいたずらに拡散させてしまう恐れもあるという。卵を取り去ることも可能だが、卵がなくなるとカワウは再び産卵する。そこで、卵を巣に残したままドライアイスで凍らせ、孵化させない手法を選んだ。

先月１６日には、１４７個の卵の周辺にドライアイスを置いた。今月８日にも同様の作業で１０１４個の卵を凍らせた。今後、ドライアイスを置かなかった区域と置いた区域の孵化率を調べ、効果を検証する。

カワウの産卵は春先まで続く。水産技術研究所の坪井潤一主任研究員は「漁業者にとってカワウの被害は甚大。人間と共存できる個体数に減らせるまで、地道に作業を続けるしかない」と話している。