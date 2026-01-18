阪神ＯＢの鳥谷敬氏が１７日に放送されたフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。現役時代の「忘れられないキャンプ」として苦笑いを浮かべながら「金本大運動会」を挙げた。

「これ金本さんが監督になった時に、練習の最後に全員全力でバトンリレーをやったんですよ。競争なんでみんな負けたくない。何が嫌だったかって言われたら『運動会の音楽』なんですよ」と明かし、その音楽を口ずさんだ鳥谷氏。スタジオは笑いに包まれ、浜田雅功も大爆笑だ。

「本能かわからないですけど、競争してる感がめちゃくちゃ出てくる。運動会だと思って」と懐古した鳥谷氏。「でも春先で年齢も行っているんで、ケガのリスクが怖いし。あれはめちゃくちゃ嫌でしたね」と言う。

金本監督が就任した２０１５年の秋季キャンプで初めて実施され「みなさんが思っている以上に相当キツイし、僕が思ってる以上にキツイ。よくやってくれました。僕は走ることないんで、高みの見物ですけど、昔よくこんなことやらされてたなと思って見てました。１クールに１回はやりたいなと思ってるんで。あと１回くらいはヘッドとチーフが仕切ってやってくれると思います」と語っていた指揮官。翌２０１６年の春季キャンプでも第１クール最終日のランニングメニューとして実施され、鳥谷らベテランも参加して盛り上がっていた。

昨年、ぶっちぎりで２年ぶりのリーグ制覇を果たした阪神。生え抜き中心のメンバー形成へ転換したのが金本監督と言われており、当時は「超変革」として練習メニューの改革などを行っていた。