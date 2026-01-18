ロゴも素材も「馬」のミニ干支財布が新登場。1月31日まで2026円割引も実施中！
革小物の製作・販売を手がけるクアトロガッツから、2026年の干支「午(うま)」がテーマのミニ財布「小さいふ。馬侍」が新登場。素材には国産馬革ホースハイドが採用され、表面に馬のロゴがあしらわれた、まさに“馬”尽くしのアイテムに仕上がっている。2026年1月31日(土)まで公式サイト限定で2026円割引キャンペーンも実施中。
【写真】馬が生きていた証が一点ごとの表情に
■馬尽くしの小さな干支財布
今回登場したミニ財布「小さいふ。馬侍」は、馬革を素材に馬のロゴをあしらった、新年にふさわしい“馬づくし”のひと品。ポケットや小さなバッグにも収まりやすいミニ財布に仕上がっている。
ロゴには、馬をデザインした限定のものを採用。自分用としてはもちろん、年女・年男にあたる人へのギフトにもピッタリだ。
■軽さ・耐久性を兼ね備える牛革を使用
きめ細かい繊維が詰まり、薄さと強度、軽さ、耐久性を兼ね備えている牛革は、財布に適した素材だ。なかでも今回は、オイルをたっぷり含ませてしなやかに手になじむホースハイドを使用。トラ(自然な線やスジ)やシワ、色ムラなど、一点ごとに異なる表情も魅力で、使うほどに色つやが深まり、自分だけの風合いへと育っていく経年変化も楽しめる。
■新喜皮革の馬革を、日本の職人が仕立てる
今回のアイテムには、日本有数のタンナー(皮革製造工場)・新喜皮革の馬革を採用。仕立ては、小さいふ専門店クアトロガッツの職人が一つひとつ手作業で行なっている。内装に合わせているのは栃木レザー。使うほどに手になじむ質感が自慢だ。
■馬の毛色になぞらえた5つのカラー
「小さいふ。馬侍」には、5つのカラーを用意。月毛、 芦毛など馬の毛色になぞらえたシックな5色のラインナップから、好きなものを選ぶことができる。
・素上げヌメ
最もナチュラルな「素上げ」。淡いベージュで、使うほどつやのあるアメ色へと育っていく。
・メープル 月毛
黄金色の月毛(つきげ)をイメージしたカラーで、透明感のある優しい輝きが特徴。
・グレージュ 芦毛
しっとり落ち着いた質感の、ラベンダーやワインレッドを感じる深いグレージュ。
・バーガンディ 赤兎馬
濃いブラウンを感じるバーガンディ。手元を引き締める深い色味が魅力だ。
・ライトブラウン 栗毛
黄色がかったライトブラウン。日常になじむ色合いで、経年変化も楽しめる。
■目的や好みに応じて選べる2サイズ
今回の商品では、よりコンパクトな「ペケーニョ」と、収納力を両立した「コンチャ」の2サイズを用意。持ち歩くカードの量や用途によって選ぶことができる。
・コンパクト重視「ペケーニョ」
［収納］
お札：約10〜20枚
コイン：約20〜30枚
カード：約4〜6枚
・しっかり収納「コンチャ」
［収納］
お札：約10〜20枚
コイン：約20〜30枚
カード：約6〜9枚
■2026年1月31日(土)まで“2026円”割引！
「小さいふ。馬侍」の通常価格は1万2054円からとされているが、現在、公式サイト限定で、午年を記念した2026円割引キャンペーンを実施中。2026年1月31日(土)までの期間限定なので、お見逃しなく。
■おまけがもらえるキャンペーンも実施中
馬のロゴを刻印した馬革のレザーキーホルダーがもらえるキャンペーンも展開中(公式サイトでの購入者限定・数量限定)。購入した商品の使用画像と感想コメントの提供、もしくはSNSやブログなどへの投稿が参加条件となる。詳しくは公式サイトを確認とのこと。
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
2026年の干支「午(うま)」に合わせて、新年の"お財布の使い始め"にちょうどいい干支財布を作りたいと思い企画しました。新年に財布を新調したい方や、年男・年女へのギフトを探している方、馬好き・革好きで経年変化を楽しみたい方に届いたらうれしいです。
ーー今回の商品のイチオシは？
いちばんの推しは“馬づくし”なところです。素材は新喜皮革さんの馬革ホースハイドで、軽いのに丈夫。オイルを含んだしなやかさがあり、使うほど色つやが深まっていきます。さらに馬の毛色になぞらえた5色展開と、選べる2サイズ(ペケーニョ／コンチャ)で自分の好みで選んでいただけます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
新年のスタートに、縁起のいい“干支財布”を。午(うま)年の相棒として、ピンときた小さいふを選んでいただけたらうれしいです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
