見た目がかわいいと思う「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「くじらもなか」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「宮城県のお土産」を紹介します！
2位：くじらもなか（くじらもなか本舗）／54票2位は、くじらもなか本舗の「くじらもなか」でした。くじらの形をしたもなかは、歯まで再現されたユニークな見た目。箱を開けた瞬間に笑顔になれるようなかわいらしさと、7種類ものバリエーション豊富な味わいで人気を集めているようです。
回答者からは「くじらの形がめちゃくちゃ可愛いのと味も色々あって喜ばれる」（40代女性／神奈川県）、「全体のシルエットだけでなく、目や歯もきちんとつけてくじらっぽい見た目になっています。大きなくじらが手のひらサイズになっているかわいさがあると思います」（40代男性／三重県）、「本当に鯨の形をしていてユニークで可愛い。味によってシールの色が違うので分かりやすいしアクセントになって可愛い。仙台味噌味とかもある」（40代男性／秋田県）などのコメントがありました。
1位：仙台名物ずんだ餅（菓匠三全）／59票1位は、菓匠三全の「仙台名物ずんだ餅」でした。鮮やかな緑色のずんだあんが目を引く和菓子で、素朴ながらもやさしい雰囲気がかわいらしさを演出。お茶菓子としても喜ばれる宮城の定番土産です。
回答者のコメントを見ると「ずんだ餅は色も癒されるし丸っこい形が可愛いと思う」（20代女性／埼玉県）、「ずんだの鮮やかな黄緑色が目を引き、見た目からも仙台らしさが伝わる。 丸く整った餅の形とやさしい色合いが、素朴で親しみやすいかわいさを感じさせる」（20代男性／福井県）、「緑色のあんがうっすら透けていて色が可愛いから」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)